Tijanovich renovó el contrato y firmó hasta junio de 2021

El jugador surgido de las inferiores tenía vínculo hasta junio y lo extendió por dos años más

Después de varios idas y vueltas entre la dirigencia de Gimnasia y su representante, Marcelo Lulkin, en las últimas horas de ayer llegaron a un acuerdo para la mejora del contrato del futbolista. Esta tarde, el club oficializó la extensión del vínculo de Horacio Tijanovich hasta junio del año 2021.

En la conferencia de prensa de ayer, el entrenador había mostrado cierta inquietud por este tema y había manifestado que “eso es una preocupación muy grande. La no resolución de los contratos, hace que el jugador no esté concentrado totalmente en lo que necesito. Estaría ideal que todo esté arreglado antes de empezar a jugar. Ya me ha pasado de tener jugadores en peleas de transferencias y de no renovaciones y es complicado. Quiero que solamente piensen en jugar”. Finalmente así será.