“La única manera” El corto platense que ofrece más de seis mil formas de mirarlo

Patricio Nomdedeu (26) estudió tres años en Informática para poder terminar el film del estilo “elige tu propia aventura”, que presentó como tesis de la Licenciatura en Artes Audiovisuales. Desde hoy estará disponible gratis en Google Play para ver/jugar

Por María Virginia Bruno

Flamante graduado de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la UNLP, Patricio Nomdedeu, a los 26 años, cuelga en su pecho, orgulloso, una medalla imaginaria al mérito y la perseverancia ganada por “La única manera”, el corto interactivo en el que trabajó durante más de cuatro años y que presentó como tesis de grado. El filme, que presentará en mayo en un importante festival de Nueva York, se podrá descargar gratis desde hoy en Google Play, y podrá ser mirado/jugado desde smartphones o tablets que cuenten con sistema operativo Android.

Se trata de un cortometraje de entre 20 y 25 minutos, según las elecciones de cada espectador, quien, a lo largo de la historia, deberá ir tomando decisiones al estilo de los cuentos “elige tu propia aventura”. El filme, según aseguró el joven realizador en diálogo con EL DIA, ofrece más de seis mil formas diferentes de verlo y/o jugarlo. El nombre, claro, “La única manera”, es una paradoja, una licencia que se tomó el director, relacionada al concepto de unidad cinematográfica.

La realización del corto nació a partir de una idea específica de Patricio: “Crear una historia en la que a medida que avance vayan apareciendo opciones y, bajo la presión del tiempo, el espectador tenga que elegir qué camino sigue el protagonista”. Una vez que tuvo bien en claro eso, recién ahí empezó a guionizar una historia acorde a esta propuesta narrativa, resultando la siguiente:

Salvador, un solitario hombre mayor, crea un aparato que le permite volver el tiempo atrás. A través de un reloj de ajedrez regresará años al pasado donde revivirá el momento en que Lucía, su mujer, es embestida por un auto al salir de su casa. La misión de Salvador y del espectador es clara: juntos intentarán cambiar el destino. Volverán a vivir el momento una y otra vez, hasta que el destino los deja con una última oportunidad para salvarla.

“A partir de esa base surgieron las más de 40 escenas disponibles, y en base a todas las combinaciones posibles hay exactamente 6.272 maneras diferentes de ver el corto. La experiencia del visionado de una persona, muy difícilmente sea la misma a la de otra. Lo llamativo del proyecto, y mi mayor desafío, fue lograr que más allá de esas 6 mil maneras diferentes, todos sientan haber experimentado con el mismo corto”, explicó Patricio que, desde que lo terminó, ya ha tenido más de treinta experiencias diferentes con su corto.

Semanas atrás, los diarios del mundo se hicieron eco del estreno de “Black Mirror Bandernach”, una película basada en la exitosa serie que le propone a los espectadores esta misma forma de mirar/jugar. Este estreno, al realizador platense, le trajo sensaciones encontradas. “Estaban todos enloquecidos con la noticia de ser la primera película interactiva de la historia cuando yo, tímidamente, ya estaba trabajando en esto desde hace 5 años”, manifestó el cineasta, contento, sin embargo, con los frutos recogidos luego de “tanta dedicación, de manera muy independiente”.

Porque el esfuerzo y la creatividad no estuvieron sólo en la parte cinematográfica. Para poder realizar este cortometraje interactivo -que no se podría haber concretado sin la participación, cada uno en sus áreas, de profesionales como Luciano Nomdedeu (informática), María Emilia Casal (tutoría), y Mario Lombard, Federico Barrado y Mariana D’Amicis (actuaciones y voces)-, Patricio necesitó adquirir otro tipo de saberes y herramientas que en la Facultad de Bellas Artes no encontró para poder llevar a cabo su proyecto. Por eso no dudó a la hora de tomar una decisión que da una idea de esa necesidad de superación personal que nació de la mano de esta producción.

“Cuando empecé con el proyecto sentía que me faltaban los conocimientos tecnológicos para poder realizar el sistema interactivo. Para poder hacerlo no tuve mejor idea que inscribirme en la Facultad de Informática, solo con el objetivo de hacer realidad el proyecto que tanto había soñado. Tres años después ya contaba con los conocimientos necesarios para seguir adelante con el corto”, relató.

La experiencia sobre programaciones le gustó mucho, sobre todo por su infancia ligada a los videojuegos, sin embargo no continuó. De todos modos, le ayudó para reconfirmar lo que ya sabía: “Me hizo dar cuenta que lo que realmente me hace feliz es hacer cine, generar emociones en las personas. Y eso solo lo sé lograr a través de una historia y la cámara”.

La relación de Patricio con el cine nació en su niñez, primero, con las películas de Disney, y de más grande ya, en su adolescencia, con las series de televisión. “En la escuela era una persona que no necesitaba estudiar demasiado y los últimos años del colegio me encontraron con mucho tiempo libre. Me la pasaba horas y horas del día viendo series y películas. Me di cuenta que en esos momentos sentía emociones que de otra forma no sentía, y para el último año de la secundaria tenía bien en claro que quería ser yo el que genere esos sentimientos en los demás. En mi cabeza no había otra carrera más que el cine”, recordó.

El universo cinematográfico le ha dado ya, a pesar de su corta edad, grandes satisfacciones, como el hecho de desafiarlo a ir por más, no sólo en el cine sino en la vida misma. “Fue todo un desafío enorme que pude sortear y, definitivamente, un aprendizaje de vida y superación increíble”, aseguró Patricio. “El hecho de dedicar 4 años de tu vida a algo que solo va a durar 20 minutos no es para cualquiera. Fueron varias las veces que estuve a punto de tirar todo a la basura. Había momentos que estaba editando en la computadora y me decía a mí mismo ‘¿qué estoy haciendo?, perdiendo tanto tiempo en algo que nadie me paga y tal vez ni siquiera vean’. Esa fue la mayor pared contra la que me tuve que chocar, pero el destino hizo que todo vaya por el camino correcto. Con el tiempo me di cuenta que la única manera de sentirme realizado era haciendo cine, así que seguí adelante y nunca más se me ocurrió dejar nada”, continuó.

Y las recompensas fueron llegando. Primero, el día que presentó la tesis ante un jurado que, sorprendido, le dio las mejores devoluciones. Segundo, con la presentación el año pasado en el Fesaalp, en el que público lo recibió con los brazos abiertos. Tercero, con el desembarco, desde hoy, para todo el mundo, en Google Play. Y cuarto, con la convocatoria para exhibirlo en el World Film Fair en Nueva York, en mayo próximo, a donde asistirá aprovechando que, mientras se realice el festival, estará en Estados Unidos en el marco de un intercambio en donde estará enseñando cine a adolescentes durante 4 meses.

Por todo esto, “La única manera” será, para el joven realizador, un proyecto bisagra en su vida y obra, y las expectativas son generosas. “Espero poder transmitir la mayor cantidad de emociones posibles. Mi objetivo es que llegue un momento donde todas esas emociones vividas necesiten salir del cuerpo para poder reflexionar. No quiero que solo sea un mero entretenimiento, sino que cuando termines de ver el corto algo te remueva por dentro y te haga pensar, que te deje un mensaje y una enseñanza de vida. Desde mi punto de vista las mejores obras audiovisuales son las que te hacen reflexionar, porque a través del pensamiento es que uno evoluciona como ser humano”, concluyó.

