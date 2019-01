Bielsa mandó a espiar a su rival de turno y la jugada le cayó muy mal a Lampard

El entrenador rosarino nunca pasa desapercibido y esta vez anta la protesta de sus rivales, reconoció el error y pidió disculpas

| Publicado en Edición Impresa

El líder de la Championship inglesa (segunda división) Leeds Utd venció ayer por 2-0 al Derby County y el triunfo le permitió al equipo del Loco Bielsa seguir como líder del torneo. Pero en la previa hubo mar de fondo...que hizo mucho ruido y vaya que lo hizo.

¿Pero que pasó? Un empleado del Leeds United, fue detenido horas antes del partido de ayer, mientras estaba intentando espiar el entrenamiento del Derby County. La policía de Derbyshire fue avisada de la presencia de un hombre sospechoso en el centro de entrenamiento del equipo local y resultó ser un miembro del staff del Leeds United que quería conseguir información de su rival a pocas horas de enfrentarse.

el loco pidió perdón

Una vez que todo salió a la luz, Bielsa enseguida salió a pedir disculpas: “Es cierto. El responsable de que esa persona estuviera ahí, soy yo, nadie más”. A lo que agregó: “Hay una serie de precisiones que necesitaba dar y no importa si creo que eso es legal o ilegal, correcto o incorrecto. Para mi es suficiente que Lampard y Derby County se hayan sentido molestos para entender que no fue correcto lo que hice. Hablé con él y me explicó que no respeté el Fair Play”.

Pero Bielsa dio por cerrado el tema y dijo: “Para mí no es así, pero lo que importa acá es que tanto Lampard como Derby manifestaron su incomodidad y eso para mí es suficiente.” “Soy único responsable de lo que pasó, no pedí autorización al club para enviar a esta persona. Sin que esto me justifique, esta práctica la he usado en Argentina para las eliminatorias sudamericanas de los Mundiales. Eso no está prohibido allá, se hace público, se habla en la prensa, para algunos es cuestionable y para otros no”.

Lampard muy lejos de quedarse tranquilo ante las disculpas del loco se mostró molesto y dijo: “No me importa si es cultural. Espiar es hacer trampa”, confesó Lampard. Además el entrenador de Derby County reconoció que no van a presentar una queja: “Depende de la liga ver cómo lo manejan”, afirmó.