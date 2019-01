Las exportaciones de trigo generarían divisas por U$S 3 mil millones este año

En 2019, alcanzarán las 13 millones de toneladas, un 11% más que los últimos tres años. Buenos resultados para la cebada

Este año el trigo generará U$S 500 millones más que en 2018/archivo

Las exportaciones de trigo durante este año alcanzarían las 13 millones de toneladas, generando divisas por casi U$S 3 mil millones, 500 millones de dólares más que en 2018, según un informe elaborado esta semana por IERAL de Fundación Mediterránea.

En el caso de la cebada, el segundo cereal de invierno relevante, la producción se ubicaría en un rango de entre 3,8 y 4,6 millones de toneladas, según los últimos relevamientos de las dos instituciones antes mencionadas, una cifra que si bien no es récord se aproximará mucho a los mejores años.

“En estos días está finalizando la cosecha de los cultivos de invierno del ciclo 2018/2019, con muy buenos resultados productivos. La producción de trigo, el cereal dominante en esta época del año, se estaría consolidando (según fuentes privadas y oficiales) en una cifra cercana a las 19 millones de toneladas, un nuevo récord histórico para los registros oficiales”, indica el trabajo de la consultora con sede en la ciudad de Córdoba.

Y agregó: “De la mano de esta muy buena cosecha, las exportaciones del cereal podrían aproximarse a las 13 millones de toneladas en 2019, generando divisas por casi US$ 3 mil millones (+U$S 500 millones respecto a 2018). El cereal ratifica una notable recuperación desde que el mercado opera con mayor libertad y menores impuestos; debe recordarse que, con precios externos superiores a los actuales, las exportaciones promediaron las 6 millones de toneladas entre los años 2008 y 2015 y que la generación de divisas se ubicó en U$S 1.530 millones anuales”.

“Para la economía del productor y la de aquellos actores que se encuentran vinculados con el agro, otro dato positivo -indica el informe- es el muy buen poder de compra que tiene el cereal en el mercado interno (en términos de bienes y servicios de consumo). Se estima que el trigo 18/19 podría promediar $7.400 la tonelada en el mercado de Rosario (a precios constantes) en los meses de comercialización más fuertes (diciembre 18 / abril 19), casi un 50% más que en el mismo período del año pasado”.

Durante los años de gobierno de Néstor Kirchner (2004/2007) los envíos de trigo al mundo promediarían 9,7 millones de toneladas, en la primera gestión de CFK (2008/2011) la cifra bajaría a 6,5 millones, mientras que en la segunda (2012/2015) a 5 millones. En los tres primeros años de la actual gestión (2016/2018), las exportaciones subirían a 11,7 millones de toneladas. Finalmente, se estima que en este 2019 podrían exportarse unas 13 millones de toneladas, 11% más que los envíos promedio de los últimos tres años, y más del doble del volumen que se colocara entre los años 2008 y 2015 (5,8 millones de toneladas año).