Alfaro: “Vamos a esperar a Nandez”

| Publicado en Edición Impresa

Así lo expresó el entrenador Xeneize, Gustavo Alfaro, en una conferencia de prensa brindada ayer por la noche. El ex Huracán sostuvo: “Vamos a esperar hasta mañana a Nandez”. Además, agregó sobre la situación del uruguayo: “Nandez me repitió que es el tipo más feliz del mundo en Boca. Yo le dije que íbamos a poner el pecho para que lo venga a buscar la Juventus, no el Cagliari”. Luego, el ex entrenador de Quilmes hizo referencia a los jugadores importantes que tiene, caso Tévez y Zárate, quienes pelean por un lugar entre los once.

“Hoy arrancan uno afuera y uno adentro, pero no significa que no estén los dos adentro. También me faltó un amistoso para ver a Wanchope y Benedetto juntos”, reconoció el rafaelino, que tendrá su estreno mañana, visitando a Newell´s, desde las 21:30.