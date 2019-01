Planificar, ahorrar, arriesgar: la experiencia de vivir sin inflación

Alejandro Gorosito Vive en Miami “ Cuando vuelvo a la Argentina, lo primero que me pasa es que no entiendo la lógica de los precios, La misma cerveza que en mi última visita había pagado 5 pesos vale 90. En Estados Unidos ese tipo de subas no existen. Puede aumentar un precio, pero hay mucha competencia y a las cosas que suben mucho nadie las compra. También pasa otra cosa que en la Argentina no se ve y es que hay precios que bajan. En la Argentina, la carrera es siempre para arriba, sube un precio y atrás suben todos. La estabilidad de los precios te permite planificar y ahorrar”.

Laura Caraballo, Vive en París “ En Francia nadie habla de inflación. Puede subir algún precio en particular, pero la inflación no aparece en las charlas de la gente. No tener inflación tiene fuertes consecuencias en la vida de todos los días, porque uno deja de vivir alterado pendiente de los precios, puede planificar a largo plazo y ahorrar. Como no existe la preocupación por la pérdida de valor del propio ingreso, el ahorro termina dependiendo solamente de la autodisciplina y hay una fuerte cultura que lo fomenta. No tener inflación mejora la calidad de vida en muchaos aspectos”.