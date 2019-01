Mientras la temperatura no para de subir, vecinos denuncian que están sin agua

Viven en la localidad de San Carlos y deben comprar agua mineral para soportar el calor. El faltante los pone en jaque ya que no pueden bañarse ni hacer las tareas del hogar más básicas como lavar los platos y la ropa

En una jornada donde la temperatura máxima superará los 34º, aunque ya por la mañana puede sentirse todo el rigor del calor, numerosas familias de la localidad platense de San Carlos permanecían sin agua y debían lidiar con una serie de complicaciones, según denunciaron a este medio.

Fabian, vecino de 138 bis entre 34 y 35, expresó que entre anoche y esta mañana "no tuve una sola gota de agua" y que "nos estamos manejando con agua mineral".

"Cuesta mucho comprarla porque es cara, más a esta altura del mes cuando no hay dinero", lamentó el vecino. No obstante, dio cuenta del drama de permanecer sin agua porque "te complica la limpieza, el aseo, la cocina". "Te altera todo. No podemos lavar los platos", sostuvo.

El hombre expresó que es un vasto sector de la localidad que está en esa situación. "Acá en el barrio hay mucha gente grando, muchos niños que están de vaciones. Sin embargo, están sin agua".

Fabián enfatizó que el faltante de líquido en la zona "es una constante que se viene repitiendo desde hace meses y que durante el verano se agrava".

Por otro lado, Giuliana Piro, de 153 entre 515 y 517, Melchor Romero, sostuvo que a causa de la baja presión que viene registrándose "desde hace meses, no puedo carga el tanque de mi casa y se dificulta todo, no puedo bañarme, no puedo limpiar ni lavar la ropa". "Lo único que me importa es mi mamá en todo esto que es una persona mayor. Necesitamos ayuda o que alguien se presente y lo solucione", expresó.