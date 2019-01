El dólar abrió bajando 50 centavos en el Banco Nación y ya perfora los $38

Al mediodía la divisa estadounidense se vendía a $36,10 para la compra y $37,90 para la venta

El dólar abrió hoy con una baja de 30 centavos, y luego otras 20 centavos, y cotizaba al mediodía a $ 36,10 para la compra y a $ 37,90 para la venta en el Banco Nación. La divisa estadounidense cerró la jornada cambiaria de ayer a $ 36,60 y a $ 38,40.

Cabe resaltar que ayer la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos mantuvo sin cambio su tasa de interés en 2,50% y destacó que será “paciente” antes de modificarla, ante el panorama económico y financiero mundial. El dato alivió a los países emergentes, entre ellos a nuestro país, con fuertes deudas en dólares. Y además porque evita que los capitales se refugien en bonos del Tesoro de EE.UU. A través de un comunicado, la FED explicó que las tasas permanecerán en los niveles marcados en diciembre pasado cuando la llevó de 2,25% a 2,50%, decisión que marcó la cuarta suba del 2018, y llevó la tasa a los niveles más elevados desde el 2008.

En tanto, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió con una suba de 0,48 % en sus principal índice, el Merval, que se ubicaba en los 36.210,41 puntos. El volumen operado en acciones alcanzaba los $ 32,1 millones, y el balance de negocios arrojaba 23 alzas, 12 bajas y 10 papeles sin cambios.

Por otro parte, Wall Street abrió sin tendencia definida y el Dow Jones Industriales, su principal indicador, bajaba 0,45% al comienzo de la sesión. En tanto, el selectivo S&P 500 repuntaba 0,03% y el índice compuesto del mercado tecnológico Nasdaq subía 0,47%. Además, el precio del barril de petróleo en los principales mercados de referencia operaba hoy en alza y con subas inferiores al 0,8%. El crudo WTI, que se comercializa en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), se apreciaba 0,79% o 43 centavos de dólar para ubicarse en US$ 54.66 para entrega en marzo próximo. En tanto en Londres, el crudo tipo Brent subía 0,58% o 36 centavos de dólar y se comercializaba a US$ 62,01, en los contratos para entrega también en marzo de este año, de acuerdo con datos del sector. Además, desde Viena, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó hoy que su selección de crudos cerró ayer a US$ 60,93, frente a los US$ 59,71 del martes pasado.