Para Cambaceres, el cierre de 2018 fue el peor de su historia

En mayo, perdió la categoría y en diciembre, terminó la ronda inicial del torneo de Primera D ocupando la última posición. De terror

| Publicado en Edición Impresa

Leandro Duba

lduba@eldia.com

Ni el menos fanático de los hinchas de Defensores de Cambaceres imaginó que el equipo de Ensenada terminaría el 2018 ocupando la última posición en las dos tablas y cumpliendo la peor campaña futbolística de su historia, desde que se afilió a las competencias oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en 1957.

Si bien el Rojo se fue de vacaciones logrando dos triunfos en cadena, la producción futbolística no alcanzó las expectativas.

Y en el medio, se comió otro durísimo cachetazo, cuando el Tribunal de Apelaciones de la AFA le quitó cuatro puntos (correspondientes a los partidos contra Argentino de Rosario y Muñíz), por la indebida inclusión del delantero Lautaro Palacios, hoy en Chile.

No fue el 2018 que todos esperaban. Fue el peor de todos. Y a la hora de hacer un balance, las “pálidas” prevalecieron por encima de las “buenas noticias”.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Después de confirmarse la pérdida de la categoría, el peor enemigo de cualquier equipo, Cambaceres se vio obligado a hacer borrón y cuenta nueva.

Tuvo que conformar un plantel completamente diferente, respecto de la temporada anterior; debió recurrir a jugadores amateurs, con un presupuesto austero, y contratar a un cuerpo técnico que no le demande una erogación de dinero importante. Por eso, se confió en el trabajo de César “Nacho” González, un ex arquero del club, que venía cumpliendo otras funciones dentro de la institución.

En ningún momento se habló de ascender, como primer objetivo, sino que Cambaceres fuese protagonista, sabiendo que volvía a incursionar en una categoría durísima, donde predomina la fricción y el juego físico.

El arranque fue realmente caótico, pues el Rojo perdió cinco de los primeros seis partidos. El equipo jamás encontró su identidad, por más que lo intentó, y los reproches se hicieron escuchar en toda la ciudad. Hasta que el final del ciclo llegó en la fecha 10 del torneo, después del pálido empate sin goles, en el 12 de Octubre, frente a Muñíz.

Hasta el momento de la salida de César González, el Rojo había conseguido solo dos triunfos y un empate, en diez presentaciones.

Una performance que no estaba en los cálculos de nadie, ni mucho menos de los jugadores, que quedaron devastados anímicamente y sin reacción.

Tampoco la suerte estuvo de su lado, porque en varios partidos, el equipo no mereció perder, ni mucho menos, ante rivales que no fueron superiores, tales los casos de Liniers (1-2), en el primer partido del campeonato; Juventud Unida (0-1), Claypole (1-2) y Real Pilar (1-2). Pero en el fútbol, los resultados “mandan”. El ciclo de González empezó a debilitarse y a tener menos respaldo por parte de la dirigencia que lidera el doctor Raúl Zamponi.

reproches y la llegada de casanueva

No había explicación para entender la pésima campaña. A pesar de que el equipo tuvo algunos capítulos de lucidez, no fueron suficientes para enderezar el rumbo. Muchos creen que no se “armó bien” (se hizo lo que pudo con un presupuesto muy bajo). Y tampoco se adaptó a una divisional completamente diferente a la que estaba acostumbrado (la C). Los reproches por parte de la comisión directiva no tardaron en llegar. En un abrir y cerrar de ojos, decidieron “echar” a Nacho González para darle paso a Jorge Casanueva, que llegó a Cambaceres con los pergaminos de haber conquistado cosas importantes en ADIP, equipo que compite en la Liga Amateur Platense y que este año volverá a representar a la Ciudad en el certamen federal.

Al ex jugador de Gimnasia y Argentino de Quilmes le costó torcer el rumbo de Cambaceres, porque los dos primeros partidos bajo su supervisión terminaron en derrotas (1-5 ante Atlas y 0-2 con Central Ballester).

“Lo primero que se hizo fue fortalecer el grupo en lo psicológico, y después, trabajar en diversos aspectos, sobre todo, la velocidad e imponer un vértigo mayor al juego”, le dijo a este diario Jorge Casanueva. De a poco, Cambaceres levantó. Creyó en sí mismo, hasta que llegaron los dos triunfos ante Yupanqui y Atlético Lugano. Dos bocanadas de aire fresco antes de las vacaciones.

Para la segunda ronda del torneo, el Rojo buscará ser protagonista. Necesita aprender de los errores para fortalecer sus conceptos y encarar el primer semestre de 2019 con el empuje propio.

“Con este mismo trabajo, que de a poco está dando resultados, haremos que Cambaceres vuelva a resurgir”, agregó el técnico.

“Lo primero que se hizo fue fortalecer el aspecto psicológico, y después, trabajar en todo lo demás”