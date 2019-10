Pichetto cuestionó fuerte a Alberto Fernández por su postura sobre Venezuela

Dio a entender que el candidato del Frente de Todos no dice lo que piensa porque "el problema es que la señora (en alusión a Cristina Kirchner) sigue hablando con Maduro y Castro"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, criticó a Alberto Fernández por la postura que mostró en el debate presidencial en lo referido a la situación que atraviesa Venezuela y dijo que no puede pronunciar lo que piensa Cristina Kirchner continúa manteniendo contacto con Nicolás Maduro y Raúl Castro.

Tras el primero de los dos debates entre los candidatos a presidente, que tuvo lugar anoche en la ciudad de Santa Fe, Pichetto salió a cuestionar al postulante del kirchnerismo por no pronunciarse de manera categórica sobre Venezuela. En ese sentido, el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri dijo que "hay que mantenerse en línea con Brasil, con Estados Unidos, con el acuerdo de Lima, con los países que en la gran mayoría opinan lo mismo, España, hasta Rusia". "El problema es que la señora (en referencia a Cristina Kirchner) sigue hablando con Maduro y con Castro", aseguró Pichetto.

"Entonces, como no puede decir eso, saca esta pavada de que van a mandar tropas y que van a invadir Venezuela", reflexionó en declaraciones a la prensa. Es que durante el debate, Alberto Fernández planteó que son los venezolanos los que deben resolver la crisis que atraviesa el país, aunque deslizó la posibilidad de que en caso de resultar electo presidente envíe soldados para respaldar una intervención militar promovida por Estados Unidos.

"En el mundo de hoy, las consecuencia de actos estúpidos, como seguir teniendo vinculaciones con esa dictadura de narcotraficantes y cubanos que ocupan la policía secreta y que trabaja y dominan prácticamente el escenario represivo de Venezuela, se paga con el aislamiento", evaluó Pichetto, quien además sostuvo que "hasta el Mercosur está en riesgo en términos de una vinculación que quiera volver al espíritu bolivariano. Y eso nunca lo dijo Fernández porque no lo puede decir, entonces inventan esta de que vamos a mandar soldados".

"Me parece que los pasos dados en esta materia son muy claros y no se puede venir a inventar tonterías, a asustar a la gente con cosas que no son ciertas", agregó el senador y candidato a vicperesidente, quien completó asegurando que "el problema es que no pueden decir simplemente que Venezuela es una dictadura atroz y que el régimen de Maduro tiene que terminar".