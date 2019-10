Macri, tras el cruce con Fernández en el debate: "Los abuelos tienen celulares"

El presidente Mauricio Macri reiteró hoy algunos de los conceptos vertidos en el debate de candidatos de este domingo y aseguró que "no le dice" a la sociedad desde "ningún atril" lo que tiene que "pensar", sino que los "deja vivir con libertad, porque desde ahí se crea", además de afirmar, en respuesta a Alberto Fernández, que "los abuelos tienen celulares".



Al encabezar una nueva marcha del "Sí se puede" en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el mandatario se diferenció del postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, y afirmó que "los abuelos tienen celulares", después de que al candidato del justicialismo señalara ayer que que los jubilados no poseen aparatos de telefonía móvil.



"No les digo desde ningún atril qué es lo que tienen que pensar, o qué me tienen que preguntar los periodistas, o lo que los jueces tienen que decidir", enfatizó Macri, al recrear una de las críticas que ayer le hiciera al kirchnerismo, tras lo cual agregó: "Los dejo vivir con libertad, porque desde ahí se crea".



Por eso, pidió a su electorado "ir a votar" el domingo 27 por "el orgullo de ser argentinos, y llevar a nuestros abuelos a votar, acompañarlos a la escuela, para cambiar la historia para siempre. Nadie nos obligó a venir acá ni nos trajo", completó.



En esa línea, afirmó que "nuestros abuelos tienen celulares, corazón y fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos".



Por otro lado, Macri hizo referencia a la situación económica de la clase media y admitió que "la carga es mucha, especialmente desde abril del año pasado, cuando se combinaron la sequía y la pérdida de crédito para la región, y sé que ese peso mayor ha recaído sobre ustedes".



"Sé que el fin de mes se ha transformado para muchos en una pesadilla agobiante y angustiante", añadió.



En otra referencia a los planteos formulados durante su intervención en el debate de ayer, el Presidente aseguró que se llegará a "consensos mínimos" sobre la economía "a partir del 10 de diciembre, saliendo de esta incertidumbre política que generaron los resultados de las PASO, que trajeron mucho miedo en el mundo entero porque el mundo no entiende que los argentinos podamos volver a atrás", advirtió.



Durante el acto, realizado frente al Monumento a Urquiza, Macri estuvo acompañado por el senador Alfredo De Ángeli, quien expresó durante su discurso: "Hablan de transición... Transición, ¡minga!".