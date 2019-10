Cartonazo: dos ganadoras se repartieron los $ 50.000

Olga Paredes, de Ensenada, y Ángela Cechet, de La Loma, lograron los 15 aciertos y se dividieron el pozo. Mañana, la tarjeta

| Publicado en Edición Impresa

Felices las dos por obtener un efectivo “extra” que no contemplaban en su economía, Angela Cechet -76- y Olga Paredes -29- se acercaron a la sede de EL DIA con sus tarjetas ganadoras y entre ambas se quedaron con los $50 mil que estaban en juego este semana en el Cartonazo.

Como se sabe, el premio se reparte entre quienes completan todos los números del cartón y por eso en esta ocasión se llevarán $25 mil para una de las lectoras.

Angela es vecina de La Loma; jubilada del Poder Judicial; madre de dos hijos; y abuela de tres nietos. Para el último día del juego de la semana le faltaban cuatro números para completar los 15 necesarios y convertirse en ganadora. Lo consiguió. La lectora se dio cuenta de su suerte al mediodía cuando, como algunos días un poco demorada en la lectura del diario, chequeó los números. Sorprendida y emocionada lo primero que hizo fue llamar a su vecina Alicia, quien la acompañó hasta esta redacción.

Tan “de sorpresa” la tomó a Angela el hecho de resultar ganadora que ayer no sabía todavía en qué gasto iba a destinar el premio, aunque descartó que al menos una parte iba a satisfacer algún deseo de sus nietos. “Todavía casi como que no caí, así que no sé para qué voy a usar la plata”, dijo la mujer que confió, además, que juega “siempre” al Cartonazo, ya que es subscriptora de EL DIA y clienta del puesto de diarios de 44 y 22.

Por su parte, Olga, casada y madre de una nena de tres años, empleada gastronómica y vecina de Ensenada, también se mostró exultante por ser acreedora de la mitad del pozo que estaba en juego.

En su caso sí sabía adónde iba a parar el premio obtenido. “Lo voy a guardar para las vacaciones, que ya falta poco. Quiero ir a Misiones a visitar a la familia”, contó la joven.