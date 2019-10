Cayó una estrella: tremendo porrazo se dio Lady Gaga en pleno show

Anoche Lady Gaga la pasó muy mal durante el show que estaba brindando en Las Vegas. En medio de su concierto que forma parte de la gira “Enigma”, la cantante sufrió una caída tremenda.

Las imágenes del porrazo no tardaron en viralizarse y es por eso que su nombre es lo más buscado en redes sociales, dejando en segundo plano lo que fue su performance arriba del escenario.

Todo sucedió cuando Lady Gaga invitó a uno de sus fanáticos a subir al escenario. El hombre la cargó en sus brazos y comenzaron a bailar. Hasta ahí todo normal. El problema fue que ninguno pensó que darían un mal paso y ambos caerían de la tarima.

Fue a través de las redes sociales que comenzaron a circular diversos vídeos de este incidente, en el que ninguno resultó herido y todo quedó en un simple y bochornoso momento.

You remember that one time I got the guts to pick up @ladygaga ... and then we fell off stage ? 🤭poor guy will never live that down 😲 pic.twitter.com/GAFS9r9A7M