Alberto Fernández cerró la campaña en Mar del Plata: "Vamos a poner de pie a la Argentina"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cerraron en Mar del Plata su campaña con vistas a las elecciones generales del próximo domingo.



El acto se realizó en un escenario montado en la tradicional rambla de la ciudad balnearia, donde ambos candidatos compartirán el escenario con el postulante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Fernanda Raverta, que aspira a la intendencia de General Pueyrredón.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo hoy que en el peronismo "sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie".

"Con Cristina vamos a poner de pie a la Argentina como hace falta. Si hay algo que hicimos juntos Néstor, Cristina y yo fue encontrarnos un día y él me dijo: 'Hagamos lo que tenemos que hacer, convoquemos a los argentinos", dijo Fernández.

Y agregó que "pasamos cuatro años de sinsabores. Que 43 empresas cierren por día y que miles de argentinos pierdan su trabajo. Vimos que el salario real cayera 20%. Un Gobierno que dejó que los bancos se enriquezcan aunque les pedimos que no lo hicieran".

"Millones de argentinos confían en nosotros y sabemos lo que hay que hacer para poner a la Argentina de pie. En cada discurso firmamos un contrato moral y ético para atender a los desposeídos y a los olvidados, para volver a crecer".

También criticó a los intendentes del oficialismo que "ahora dicen 'corten boleta y vótenme a mí'" y pidió a los votantes que "el domingo, en Buenos Aires, en cada municipio y en Mar del Plata boleta completa y adentro. Vamos a hacerlo".

Por su parte, la senadora y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, resaltó hoy la figura del candidato a presidente, Alberto Fernández, al destacar que "fue el Jefe de Gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos, que reestructuró la deuda externa produciendo la quita más importante", durante el acto de cierre de campaña nacional del espacio en la rambla de Mar del Plata.

Por su parte, el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, afirmó hoy que "el problema no es 'sí se puede' o 'no se puede' como vocifera el presidente. El problema es que no se debe desde un Gobierno meterle la mano en el bolsillo a los jubilados".



"No se debe desde un Gobierno sacarle la comida a los que más problemas tienen. No se debe gobernar con mentiras", dijo en el acto de cierre de campaña encabezado por la fórmula presidencial del espacio, Alberto Fernández y Cristina Fernández, en la rambla de Mar del Plata.

El escenario se levantó a un costado del NH Gran Hotel Provincial, a metros de donde la ex presidenta y ahora candidata a la vicepresidencia presentó su libro “Sinceramente” durante su último paso por Mar del Plata.



El Frente de Todos buscará replicar el domingo la victoria conseguida en las PASO del 11 de agosto, elección en la que la fórmula Fernández-Fernández obtuvo una victoria con 15 puntos de ventaja sobre la de Juntos por el Cambio, que postula al presidente Mauricio Macri para la reelección, acompañado por el senador Miguel Angel Pichetto como candidato a vicepresidente de la Nación.