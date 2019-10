“Yo quiero jugar, no vine a pasear a Japón, estoy con muchas ganas”

Joaquín Tuculet charló con este diario en la previa del choque ante Inglaterra, en el que se quedaría otra vez afuera del quince

JAPÓN

Env. especial

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

El jugador símbolo del Barrio Obrero está viviendo un Mundial distinto; porque de ser una de las fijas en la formación titular del seleccionado pasó a ni siquiera integrar el banco de suplentes. Y la nota dejó una sentencia clara y firme: “Yo quiero jugar, no vine a pasear a Japón”. Y Tuculet, que hace un tiempo fue premiado por la World Rugby por haber hecho el mejor try de la temporada 2017 (justamente se lo hizo a Inglaterra) y es uno de los tryman en la historia del seleccionado, ahora no está cómodo con lo que le toca vivir, pero la sigue peleándola y en la apertura misma de la charla dijo: “Estoy con muchas ganas de jugar y la verdad, medio triste por ese lado; estoy viviéndolo desde otro lado, hay que seguir poniéndolo todo, ser el hincha número uno del equipo y seguir entrenando para poder estar dentro del equipo”. A lo que agregó: “La lesión de la rodilla me hizo correrla desde atrás, pero ahora estoy bien y tengo muchas ganas de jugar. Todo lo que he conseguido con esta camiseta, estuvo bueno. Pero yo quiero jugar, no vine a a pasear”.

DE SER UNA FIJA A NI SIQUIERA SER SUPLENTE

Está claro que el Head Coach del seleccionado, Mario Ledesma, tiene sus ideas y sus gustos y por el momento, Tuculet, no es una prioridad para el DT: “Son etapas y momentos que le tocan vivir a uno como jugador, también está el gusto del entrenador y hay que acomodarse a eso. Estamos atravesando una etapa difícil y todos en algún momento pasaron por esto. Acá hay que competir, porque el Mundial todavía no terminó; nos quedan dos partidos bravísimos, uno contra Inglaterra y otro con Estados Unidos; por eso no queda otra que seguir esforzándose para convencer al entrenador y poder entrar a la cancha”.

En el horizonte puma asoma el durísimo encuentro que sostendrán este sábado desde las 5 (hora argentina), frente a uno de los candidatos a quedarse con el título: el quince de la Rosa, conducido tácticamente por Eddie Jones: “Ojalá se de que siempre cuando nos dan por muertos, Los Pumas aparecen y sorprenden. El partido con Inglaterra será realmente bravísimo. Las formaciones fijas que tuvimos en los dos partidos, fue de lo mejor nuestro. A partir de eso, nuestro juego crece y la verdad tenemos que aprovechar eso. Después en defensa tenemos que estar muy finos en el tackle, no podemos errar tantos como en los partidos anteriores, porque con Inglaterra, si hacemos eso, la vamos a pasar mal”, aseguró.

EL TÍTULO DE SU QUERIDO LOS TILOS

El club del Barrio Obrero viene de ganar con contundencia el torneo de la Primera A y ascendió al URBA Top 12 y al respecto, Tuculet dijo:

“Lo de Los Tilos me pone muy feliz por la gente del club, se trabajó muchísimo desde todas lasestructuras y después de mucho laburo, este año se pudo conseguir el ascenso al Top 12, pero no hay que aflojar porque se nos viene algo durísimo para todo el club y realmente se necesitará redoblar esfuerzos para conseguir mantener a Los Tilos donde tiene que estar”.

Y medio en serio, medio en forma socarrona, el puma del Barrio Obrero se anticipó al clásico platense que tendrá el URBA Top 12 en 2020: San Luis-Los Tilos. Y Tuculet al respecto dijo por como vive lo que se viene con su amigo y compañero en Los Pumas Agustín Creevy: “La verdad no voy hablar más de San Luis ni Agustín, no creo que llegue a jugar ....ya tiene edad para ser entrenador y no jugador” y así entre risas, un poco sacadas a la fuerza, pero sinceras al fin, Joaquín Tuculet se distendió un poco en este Mundial que lo tiene viviendo la máxima competencia ovalada del planeta, desde afuera. Porque ni siquiera en el banco de suplentes está. Tuculet deberá seguir esperando su oportunidad, el hecho está en la incógnita sobre saber si Los Pumas tendrán otra oportunidad.