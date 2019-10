Macri: "Tenemos que empezar a cosechar lo que hemos hecho"

El Presidente llegará hoy a Bahía Blanca con la marcha "Sí se puede" acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "estamos mejor parados y vamos a crecer" después de las elecciones del 27 de octubre, al indicar que entendió la situación de la gente por "el malestar, no llegar a fin de mes, recortar, pagar con la tarjeta y no llegar", lo que consideró que "es angustiador".

"Te puede enojar tanto que votás a un candidato que no te gusta, volviendo a un pasado que no querés", señaló Macri en declaraciones a la prensa.

El jefe del Estado sostuvo que tras las PASO se tomaron "medidas para aliviar" y que "ahora viene algo distinto porque todo lo que hemos hecho no fue en vano. Estamos mejor parados y vamos a crecer", afirmó al indicar que "tres años y medio para acomodar la economía es poco tiempo".

"Hace falta un acuerdo más amplio para que el presupuesto nacional deje de ser un botín político", comentó el Presidente, e indicó además que "tenemos que sentarnos para definir prioridades para que el presupuesto alcance". "Entiendo a los que no me votaron porque no hay nada más angustiante que ver a fin de mes que no te alcanza", expresó.

En ese sentido, Macri agregó que "tenemos que seguir trabajando. Es el camino del futuro y estamos más cerca de lo que podemos ver".

El jefe del Estado agregó: "Creo que las PASO expresaron una situación dura que hemos vivido especialmente desde abril del año pasado, no se puede negar. La Argentina venía creciendo y venía desarrollando un programa que bajaba la inflación cuando nos quedamos sin crédito, porque los mercados emergentes se quedaron sin crédito, entramos en una situación económica muy dura que se le ha hecho muy difícil a los argentinos".

"Yo he sido el primero en reconocerlo y entender lo que ha pasado", afirmó al señalar que "entiendo el malestar, no llegar a fin de mes es una angustia, es un agobio, te enoja".

En ese sentido, añadió que "te puede llegar a enojar tanto como por ahí terminar votando a un candidato que ni siquiera te gusta, votando volver a un pasado en el cual no crees".

"Entonces, yo les digo a todos ellos que los entendí, que los comprendo y que hemos tomado todas las medidas que hemos podido para aliviarlos, pero claramente ahora viene algo distinto", expresó.

Macri dijo que "todo lo que hemos hecho no fue en vano", al indicar que durante la gestión en Bahía Blanca y la región se avanzó en la "autopista sobre la 33, ruta nacional 3, repavimentación en la 35 y los parques eólicos que ya están funcionando".

"Son cosas que necesitábamos conectarnos, necesitábamos energía, ahora tenemos una base, tenemos bastante avanzado el desastre presupuestario que recibimos, que no había presupuesto en la Argentina", dijo.

El Presidente señaló que "durante años se mandaba una ficción que se corregía a mitad de año por otro dibujo, porque nunca se reconocía cual era ni siquiera la inflación".

"Hoy quiero decirle a todos que no fue en vano, que hemos empezado a resolver algunos de los problemas que arrastrábamos más de 70 años, y que claramente estamos mejor parados para que lo que viene que hace cuatro años", argumentó.

Macri participará esta tarde en Bahía Blanca de la marcha denominada "Sí se puede", que se llevará adelante en la plaza Rivadavia, en el centro de la ciudad.