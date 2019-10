¿Qué resultados se tienen que dar para que Los Pumas continúen con vida en el mundial?

El seleccionado argentino depende de un milagro para avanzar a los cuartos de final de la IX Copa del Mundo de rugby que se juega en Japón, ya que para mantener las chances de seguir en el torneo Tonga mañana debería vencer a Francia, sin que los europeos obtengan dos puntos bonus.



Con la derrota de hoy ante Inglaterra por 39 a 10, los británicos son punteros del Grupo C con 15 puntos (3 partidos), le sigue Francia con 9 (2), Argentina con 6 (3), Tonga (2) y Estados Unidos (2) sin puntos.



Si Francia pierde ante Tonga sin bonus seguiría con 9 unidades y su gana un punto bonus defensivo (perder por siete o menos puntos) pasaría a tener 10.



El miércoles próximo Argentina jugará ante Estados Unidos (1:45 en Kumagaya) y Francia culminará ante Inglaterra (el sábado próximo).



Si Argentina vence a Estados Unidos con bonus ofensivo llegaría a 12 puntos y de perder los franceses con los ingleses sin bonus sumarían como máximo 10.



No obstante, Francia podría perder mañana y clasificar si logra dos puntos bonus, perder por siete puntos o menos y marcar cuatro o mas tries, ya que llegaría a 11 y de empatar en posiciones define el cotejo entre ambos y Francia venció a Los Pumas.



Se tienen que dar varios resultados, pero el más improbable es el triunfo de Tonga ante Francia, aunque existe un promisorio antecedente ya que los isleños le ganaron a los galos 19-14 en el mundial de Nueva Zelanda 2011.