La industria y la construcción local no escapan del retroceso nacional: fuerte incertidumbre

Desde ambos sectores, referentes coinciden en que la actividad está “de capa caída” y a la espera de lo que ocurra en las elecciones

Incertidumbre. Ese es el denominador común, por estos días, entre la industria y la construcción local, dos motores de la actividad y el empleo que no escapan al retroceso experimentado en el plano nacional luego de las PASO: la actividad fabril bajó en agosto 6,4% y acumuló un descenso del 8,1% en lo que va del año. El sector de la construcción disminuyó en agosto 5,9% en términos interanuales, pero tuvo una leve suba de 0,4% en comparación a julio.

La disparada del dólar, de la tasa de la interés y de la inflación se combinaron en agosto, tras las elecciones primarias, para acelerar el retroceso de dos sectores que ya mostraban largos meses de caídas consecutivas. ¿Cómo impacta en La Plata?

En la construcción los datos de la caída de la actividad “ya no sorprenden para nada”. Así lo asegura Fernando Magno, Vicepresidente de la Asociación de Pymes de la Construcción (APYMECO), quien remarca que “hace varios meses que hemos entrado en un ciclo permanente recesivo que nos está generando una inactividad notable, tanto en la obra pública como en la privada”.

La primera está casi congelada. “La obra pública prácticamente se ha vuelto inexistente -explica Magno-, y la poca que hay es de difícil cobro”. El referente de las pymes de la construcción explicó que “en una situación tan altamente inflacionaria” como la actual, “cualquier retraso y desconocimiento de los aumentos de costos no solamente hace desaparecer el beneficio sino que se meten propiamente en los costos de ejecución” de las obras.

Por ese motivo, sostuvo, en este complejo contexto “la mayoría” de los desarrolladores evita presentarse en obras públicas “porque lo terminan viendo como un problema y no como una posibilidad de negocio. Así que ese ámbito está prácticamente perdido y desalentado”. La excepción, dijo, son las “pocas empresas que han quedado con obras grandes, anteriores, pero que sí tienen el gran problema de la inflación”.

Para la obra privada el escenario no es menos complicado. “En estos períodos de alta recesión no hay más inversores que sean consumidores finales. No los hay porque no tienen capacidad propia de ahorro de su actividad y tampoco existe la posibilidad de tomar créditos razonables”.

A eso hay que sumarle, según considera Magno, que la inestabilidad de la divisa norteamericana “desequilibra permanentemente todo y la gente está especulando con que la variabilidad del dólar retrasa cualquier toma de decisiones porque no se sabe si mañana te sale los mismos dólares comprar la misma cosa”.

Magno aclaró, no obstante, que en la Ciudad hay ciertas ejecuciones en marcha, “algunos edificios” se están construyendo. Pero, según explicó, “responden a un criterio de inversiones de consorcios al costo, donde los que aparecen son inversionistas que estaban posicionados en dólares y que toman el negocio este como una reserva de valor”.

¿Por qué pasa eso? Porque construir en dólares es más barato que años atrás. “Hace cuatro años que elaboramos el índice Apymeco de la construcción respecto de un edificio de diez niveles en La Plata y la conclusión acumulada es la siguiente: el valor en pesos de ejecutar un metro cuadrado en La Plata aumentó 230% y disminuyó en dólares 49%”, asegura Magno. Y remarca: “Esa es la razón de fondo: el inversor que está dolarizado ve como un buen momento porque hay un 49% de disminución del costo unitario” de construir.

Perspectivas

El diagnóstico que trazan desde la entidad que nuclea a pymes locales, por tanto, es que “hay poca actividad y estamos pasando un momento crítico”. “En el fondo estamos muy esperanzados y con voluntad de que haya un cambio de ciclo económico -apunta Magno, y enseguida matiza: “Pero tampoco vemos que haya fundamentos en la economía como para ser optimistas en el mediano plazo (...) en el fondo, lo que importa es la macroeconomía. Eso es lo único que hace sustentable la posibilidad de crecer en nuestro ámbito, en el que todas las decisiones son de mediano y largo y plazo; por lo tanto la estabilidad es un ingrediente necesario para la toma de decisiones”.

las fábricas, de “capa caída”

La coyuntura también es apremiante en el sector fabril local. Hugo Timossi, presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, explicó que “la industria sigue cayendo lentamente” y que las empresas que más sufren las consecuencias son “principalmente, las que no tienen posibilidad de exportación. Aquellas empresas que tienen un volumen de ventas al exterior que siempre es el mismo, no lo sufren”.

La peor parte se la lleva, entonces, “la industria nacional que trabaja a nivel local, fundamentalmente por la caída del salario”.

El referente local del sector considera que el retroceso del salario “hace que el consumo interno sea inferior y, por ende, la capacidad ociosa en todas las empresas aumenta”. “Cuando una empresa no tiene posibilidades de venta -explica-, lo primero que hace es bajar cantidad de horas trabajadas, trata de evitar el despido de personal”, en especial “aquellas empresas que tienen personal calificado”, porque después “poder volver a tomar esa capacidad se le hace muy difícil, porque tiene que volver a preparar a su personal”.

Sobre lo que ocurre en la Región, Timossi estimó que la incertidumbre “que provocaron las PASO hizo que muchas empresas que tenían previsto algún tipo de inversión lo hayan paralizado”, principalmente, hasta que se defina “que rumbo va a tomar” el próximo gobierno. “En ese aspecto se están cuidando y eso también incide en una caída de la producción. En todo el país sucede exactamente lo mismo que acá”, enfatizó.

“La industria está de capa caída, esperemos que en no mucho tiempo volvamos a la senda del crecimiento y luego a la estabilidad”, sostuvo, a la espera de que “el gobierno que asuma piense más en la producción. Si llegase a venir algún tipo de inversión al país, que sea destinado al sector productivo”.

6,4% CAYÓ La actividad industrial en agosto 6,4% en relación con igual mes de 2018, cayó 2,8% respecto de julio y acumuló un descenso del 8,1% en lo que va del año, según el INDEC.