Crisis entre los taxistas platenses por la suba de costos y la merma de viajes

“Si esto sigue así el taxi tiende a desaparecer”, vaticina Javier Parra, presidente de la Asociación Propietarios de Taxis de La Plata quien asegura que de 2018 a la actualidad la caída de la actividad ronda el 50 por ciento.

El diagnóstico se expresa en las paradas con filas que superan los 100 metros o en unidades que se ven deterioradas porque sus propietarios ya no pueden pensar en renovarlas o en mantenerlas como quisieran.



Muchos factores confluyen en una enfermedad que avanza a pasos acelerados: como en las grandes capitales las apps de transporte ganaron terreno con tarifas mas accesibles, pero en Argentina también se suma la brutal caída del poder adquisitivo de trabajadores y profesionales que a la hora de recortar gastos prefieren renunciar a ese confort. A esas variables se le agrega el aumento de los costos de la actividad con seguros empujados hacia arriba por la inflación y repuestos que cotizan en dólares.



De acuerdo a la Encuesta Comercios de La Plata, del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, en el último año la caída de la recaudación por viajes fue del 33 por ciento.



La billetera es el indicador diario de que el panorama va de mal en peor. Si históricamente el taxi tuvo turnos de 12 horas, ahora para poder llevar a los hogares una suma que rinda los choferes deben renunciar al tiempo de descanso y seguir al volante varias horas mas.



En la Asociación Empleados Conductores de Taxis La Plata, el secretario adjunto Carlos Méndez afirma: “es un momento muy complicado, no sé si el peor porque en 2001 hacíamos un viaje por día y dejábamos el auto estacionado en la parada para no gastar combustible porque estaba por las nubes”.



Para el taxista la pérdida de poder adquisitivo de la gente fue el principal factor por el que ellos realizan menos viajes al día. “Nuestra recaudación es muy baja porque los trabajadores no tienen buenos sueldos y lo primero que dejan es el confort del taxi, caminan o buscan otros medios”, afirma el dirigente.



Tampoco considera menor la competencia del transporte ilegal que termina afectando tanto a los dueños como a los peones de taxi.



“Todos tenemos menos remuneración, además si se rompe algo los repuestos están dolarizados y los propietarios que tienen a los choferes en blanco tienen complicaciones para pagar las cargas sociales, entonces hay menos empleados blanqueados, aunque quieran no pueden darle lo que corresponde” sostiene.



Si bien todo depende de la altura del mes, de la cantidad de horas que se trabaja en la calle y hasta de si llueve - un factor climático que favorece los viajes, salvo que diluvie -, en promedio la recaudación diaria de un chofer ronda los $500 o $600, con lo que al mes obtiene unos $14 mil.



“Hay muchachos que se privan de estar en su casa para trabajar cada vez mas cantidad de horas, arrancan a las 3 ó 5 de la mañana y trabajan bastante mas de 12 horas para llevarse $500”, agrega el dirigente.



Desde APT , su presidente Javier Parra asegura que la impresión del sector que él representa es que en el último año la actividad cayó entre un 50 y un 60 por ciento y como estrategia para atraer a los pasajeros ellos se animaron a lanzar un descuento, aún en épocas de inflación.



“Buscamos que los pasajeros vuelvan al taxi, aunque tengamos que renunciar a parte de la ganancia, esperamos que la iniciativa aumente la cantidad de viajes”, asegura.



Las bajada de bandera son el corazón de la actividad, sin eso no hay ni salario, ni medios para pagar por ejemplo los 3.000 pesos de seguro al mes o los 2.500 pesos que sale el abono del radio llamado.



“Hay compañeros que para ahorrar algo ya no pagan el abono del radio, pero también es un círculo porque el sistema permite tomar mas viajes”, asegura Parra.



El taxista también enumera que las cargas por tener un chofer en blanco rondan los 8.000 pesos y, por ejemplo, para afrontar cuestiones cotidianas de mantenimiento como hacer un cambio de aceite hay que disponer de 2.000 pesos.



Además hay otras cuestiones que ponen en rojo al presupuesto mensual de la actividad, esos son los casos en los que se rompe un radiador -$ 5 mil -, un freno trasero -$3 mil - o un embrague -$ 10 mil -, por citar algunos de los contratiempos que se dan en ese trabajo .



“Los costos fijos que tiene el dueño de un taxi son de $15 mil si tiene chofer y si no, alrededor de $ 8 mil”, dice Parra y agrega que el que por distintas razones pierde de trabajar dos o tres días, queda al límite de su economía.



En ese contexto, los taxistas aseguran que hablar del recambio de las unidades es casi una utopía y que prácticamente desaparecieron los puestos que montaban las distintas concesionarias que ofrecían planes de ahorro para acceder al 0 KM en el lugar donde los taxistas hacen las desinfecciones.



“Si esto sigue así el taxi tiende a desaparecer, para peor por la necesidad crece el transporte ilegal y es una batalla de trabajadores contra trabajadores”, se lamenta Parra.