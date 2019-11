Alfaro, la comparación con Guardiola y los memes que explotaron en las redes

Gustavo Alfaro habló del presente de Boca e incluso citó a Pep Guardiola para establecer una comparación con lo que le ocurre a su equipo.

Esas afirmaciones tuvieron amplia repercusión en las redes y no faltaron los memes alusivos al tema.

Dijo el entrenador de Boca: "Recibi muestras de apoyo internamente de todo el plantel, de jugadores muy fuertes. Hay un futbolista que jugaba afuera y me dijo que el primer año de (Pep) Guardiola en el City salió tercero y luego se cansó de ganar. Y que cree que Boca va en ese proceso. Esas cosas de un jugador uno no se lo espera".

También advirtió: "Que un jugador rival que yo dirigí me venga a saludar es la satisfacción más grande de todas. Soporto las críticas, las desleales, a veces con bajeza que me han hecho. Me han golpeado hasta en el aspecto humano de mala manera. Me han castigado de manera muy cruel, despectiva y con mucha saña".

#Alfaro in conferenza: "Al primo anno Guardiola al Manchester City gli presero mezza squadra e arrivò terzo. Siamo in quel processo"

....#Bocapic.twitter.com/q2du1vd76g — Calcio Argentino™ (@CalcioArg) November 11, 2019