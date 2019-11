Francisco pidió al mundo de la tecnología "unidad" en la lucha contra abusos a niños en la web

El papa Francisco pidió hoy que el mundo de la tecnología y los líderes religiosos estén "unidos" para luchar por la protección de niños en la web, al tiempo que lamentó el "rápido crecimiento" del uso de los adelantos digitales para "organizar y participar de abusos a menores a distancia".

"La causa de la protección de los menores en el mundo digital, es decir en nuestro mundo de hoy y de mañana, debe vernos unidos", lanzó el pontífice a los participantes del encuentro "Promoting Digital Dignity Child", que hoy y mañana reúne en el Vaticano a empresas de tecnología, líderes políticos y religiosos.

"El potencial de los instrumentos digitales es enorme, pero las eventuales consecuencias negativas de su abuso en el campo del tráfico de seres humanos, en la organización del terrorismo, en la difusión del odio y del extremismo, en la manipulación de la información y, debemos insistir, en el ámbito del abuso a menores, pueden ser igualmente notables", lamentó durante el discurso en la sala Clementina del Palacio Apostólico vaticano.

En ese marco, el obispo de Roma planteó que "lamentablemente, el uso de la tecnología digital para organizar y participar de abusos a menores a distancia, también más allá de las fronteras nacionales, está en rápido crecimiento, y la lucha eficaz contra estos horribles delitos aparece muy difícil, muy superior a la capacidad y a los recursos de las instituciones y de las fuerzas destinadas a combatirlos".

Frente a representantes de empresas como Google, Facebook y Amazon, y líderes religiosos como el Ravi Shankar y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo, Francisco denunció además que "la difusión de las imágenes de abuso o de explotación de menores está en rápido aumento".

Con el dirigente islámico argentino Omar Abboud sentado en primera fila, el Papa aseguró que "hace falta difundir la conciencia de los riesgos que hay en un desarrollo tecnológico descontrolado en todos los niveles de la sociedad".

"Aún no se entendió, y a menudo no se quiere comprender, la gravedad de la cuestión en su conjunto y sus consecuencias futuras. Esto no puede darse sin una estrecha alianza con los medios", agregó el pontífice, convocando al mundo de las comunicaciones a la lucha contra los abusos y su difusión en la web.

En su convocatoria que sirvió de inicio del congreso de dos días que se hará en el Vaticano, el pontífice pidió además hacer "un balance adecuado entre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y los intereses sociales para asegurar que los medios digitales no sean utilizados para cometer actividades criminales que dañen a menores".

"Se necesitan iniciativas concretas y urgentes", los convocó Bergoglio finalmente, antes de pedir a los ingenieros tecnológicos que avancen con la elaboración de algoritmos para la "identificación y eliminación de la circulación en la red de las imágenes nocivas".