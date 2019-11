Repartidor: la pesquisa volvería a la hipótesis de los menores

Al repartidor de pizzas Nicolás Pérez Gatti lo mataron la noche del 5 de octubre último, de un tiro en la cabeza, cuando cubría el último delivery en una casa de 81 entre 116 y 117. Lo sorprendieron motochorros que le robaron 500 pesos.

Desde entonces, familiares y amigos motorizan gestiones ante los encargados de llevar adelante la investigación. A mediados del mes pasado, hubo avances con las detenciones de dos menores, pero en días todo volvió a “foja cero” cuando la jueza de la causa dispuso su liberación, por considerar que no alcanzaban las pruebas.

Según contó una fuente vinculada con el caso, la fiscal Sabrina Cladera apeló la decisión de la jueza María José Lescano de liberar a los sospechosos de 16 y 17 años.

Básicamente se trata de ponderar argumentos. Inicialmente se pensó en que había pruebas y tres días después se sostuvo que no eran concluyentes para mantenerlos privados de libertad con una prisión preventiva a dos menores. La fiscal considera que sobre ellos hay que trabajar como presuntos autores”, indicó la fuente.

Mientras la Justicia continúa con el proceso, en la tarde de ayer familiares y allegados a la joven víctima de 19 años, organizaron un bingo solidario con el propósito de juntar dinero para afectarlo a gastos que la familia de Nicolás debe afrontar en el contexto de esta situación.

La movida tuvo lugar en el club Victoria, que funciona en diagonal 73 entre 71 y 72. Vecinos, amigos y familiares de Nicolás llenaron el salón.

La mamá de Nicolás, Mónica Gatti (43), agradeció “al responsable del club, Toto Medina, por cedernos gratuitamente las instalaciones para este fin benéfico”.

Sobre la investigación del crimen, la mujer dijo que “por ahora no hay novedades. Sólo el recurso de apelación que dispuso la fiscal. Veremos si la Cámara decide darles a los acusados del crimen la prisión preventiva”.

También señaló que “la investigación viene bien, aunque lleva su tiempo, que por ahí es más lento de lo que nosotros quisiéramos”.

De todas maneras, expuso que “tengo acceso a dialogar con la fiscal tanto personalmente como mediante alguna consulta telefónica”. No obstante, aclaró que “los contactos más fluidos los mantengo con los abogados”.

A LA CALLE

Mientras se esperan por esos avances, la familia y los amigos del joven asesinado analizan retomar las marchas para mantener vigente su reclamo de justicia.

Sobre el particular, Mónica refirió que “todavía no resolvimos la fecha de la próxima movilización, pero es algo que tenemos que definir a la brevedad. No vamos a permitir que el caso quede impune”.