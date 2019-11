Gimnasia: se definió que habrá elecciones y Pellegrino seguirá cerca de Maradona gane quien gane

Finalmente habrá elecciones en Gimnasia. Este mediodía entre los actores políticos que conformaron las dos listas que competirán el sábado: Mariano Cowen y Salvador Robustelli, junto con el actual presidente Gabriel Pellegrino, acordaron que era la correcto y lo que marca el estatuto, ir al acto eleccionario. Pero ante esto, se acordó además, que después de las elecciones se abrirá el juego a otros sectores y Pellegrino será la persona cercana a Diego Maradona participando en el Departamento de Fútbol como colaborador, según refiere el estatus legal.

Los primeros en arribar a la sede fueron los principales actores de Gimnasia Grande: Cowen, Analía Lamberti, Alejo Colombo y Julio "Chachi" Alonso, mientras Robustelli llegó minutos más tarde acompañado por Hugo Barros Schelotto.

Tras el positivo encuentro, ambos sectores hablaron con La Redonda y explicaron la situación: "Nos pusimos de acuerdo y ofrecemos, gane quien gane, convocar a todos lo sectores. Hablamos con el oficialismo y es lo que permite el estatuto. Desde el lunes trabajamos todos juntos", dijo Mariano Cowen al salir de la reunión junto a Robustelli. Y agregó que "la idea es que Diego se quede. Si es lo que Diego necesita, que esté día adía con él. El estatuto tiene que ser respetado".

Por su parte, el líder de Convergencia contó que "tanto Mariano como yo, se le ofreció a Gabriel que esté en el fútbol cerca de Maradona, es una decisión de él cumplirlo o no".

"Me trajo Pellegrino, me voy con Pellegrino", habría dicho el entrenador, pero al parecer el plantel lo convenció para que no renuncie. Es por eso que el propio Maradona pidió 48 horas para madurar su decisión y no se descarte que habla durante la jornada de hoy.

HINCHAS EN LA SEDE

Luego de una convocatoria que se hizo a través de las redes sociales, algunos hinchas se presentaron en la puerta de la sede de la calle 4 para pedir que Diego Armando Maradona siga siendo el DT albiazul.

Simpatizantes se congregan con el único objetivo de pedirles a los dirigentes la unidad política, el único motivo que haría que el Diez continúe sentado en el banco de suplentes del Lobo.

Los simpatizantes conversaron con los candidatos y manifestaron el deseo de que se priorice al club por sobre los nombres.

CRONOLOGÍA DE UN LUNES INTENSO

De todas formas la continuidad del Diez sigue siendo un verdadero misterio, porque al cabo de un lunes verdaderamente interminable, con una larga serie de reuniones, el panorama no terminó de clarificarse en lo que tiene que ver con el futuro del equipo albiazul que, en este clima, ayer por la tarde se entrenó en el predio deportivo de Abasto y volverá a hacerlo esta tarde. Tal como informó hoy EL DIA, ayer Maradona llegó a Estancia Chica junto al resto del cuerpo técnico, y anticipándose a los hechos, la Comisión Directiva dispuso cerrar el portón principal, reforzar la seguridad con un patrullero, para evitar de esta forma el ingreso de la prensa y de un grupo de socios e hinchas del Lobo que acudieron con la idea de tener información de primera mano.

La no participación de “Plan Integral”, la lista oficialista imaginada para la unidad que en definitiva no se produjo en la interna del club albiazul de la calle 4, dejó a Gabriel Pellegrino afuera de todo en lo que tenga que ver con la próxima conducción, y obviamente que el tema fue lo que agitó las aguas en las que navega Maradona como director técnico. No extrañó entonces que Pellegrino fuera el primero en conversar con Diego, reunión que se desarrolló en el Campus, y puso al tanto de la actualidad institucional al “Diez”, quien como se ha venido informando, a partir de sus testimonios, aseguró que la continuidad de su gestión marchaba de la mano del actual mandatario albiazul.

Finalizado el referido encuentro, Maradona se encontró con los jugadores, quienes por la información que se dejó filtrar le manifestaron un respaldo absoluto y le solicitaron que continuara en el cargo más allá de lo que sucediera en las elecciones del próximo sábado, en las que surgirá el nuevo presidente de la entidad, entre Mariano Cowen (“Gimnasia Grande”) y Salvador Robustelli (“Convergencia Gimnasista”).

La actitud del grupo, que se expresó a través de sus referentes, y de quienes lo acompañan como parte del cuerpo técnico, con Sebastián Méndez como principal interlocutor, llegaron al corazón de Maradona, al punto de hacerlo “tambalear” en una decisión que parecía tener firme cuando llegó a la concentración de los Triperos. Finalizada esta reunión, y como estaba programado, el plantel salió al campo de entrenamiento bajo la conducción de Sebastián Méndez, Adrián González, Hernán Castex y Gastón Romero, con Arsenal como objetivo central, porque el conjunto de Sarandí, un rival directo en la tabla de los promedios, será el que visitará a Gimnasia el domingo que viene en el Bosque.

Mientras todo esto avanzaba en el interior de Estancia Chica, del portón para afuera, a una cierta distancia de la prensa, hinchas y socios, el candidato presidencial Mariano Cowen esperaba, en compañía de otros miembros de su agrupación, que le dieran luz verde para ingresar al predio con la intención de ser recibido por Maradona, a quien trataría de convencer para que siga en el cargo. Esa autorización llegó pasadas las 18:30, Cowen avanzó en dirección al Campus, zona en la que mantuvo un diálogo con representantes de la actual conducción, a la espera de poder conversar con Maradona. Pero los minutos transcurrieron, y cuando las preguntas comenzaron a plantearse alrededor de su figura, se informó que Robustelli, el otro candidato para las elecciones del sábado, estaba en camino.

Efectivamente, el número uno de “Convergencia Gimnasista” arribó a Estancia Chica, poco después de las 19, en compañía de uno de los hombres que lo acompaña en la lista, aunque no era el único que estaba siendo esperado para sostener una masiva reunión con Maradona, a los efectos de plantearle el apoyo de la oposición a su continuidad como entrenador. En estas circunstancias también se hicieron presentes Antonio Gargiulo, del llamado “Plan Integral”, por la unidad albiazul, y Hugo Barros Schelotto, ligado a la agrupación de Robustelli, y relacionado con Maradona por ser el padre de los mellizos Guillermo y Gustavo, a quienes el “Diez” respaldó ni bien llegaron a Boca como jugadores.

Lo cierto es que la dirigencia, y representantes del arco opositor, buscaron la forma de convencer a Diego, y también a su “entorno”, para que no deje de entrenar al equipo Tripero. Para ganar tiempo, y unificar el mensaje, antes que nada se dispuso postergar para las 17 el entrenamiento de hoy, que en principio había sido programado para las 10.