Ganaron Pella y Schwartzman y le dieron el triunfo a la Argentina sobre Chile en la Davis

Argentina vence a Chile por 2-0 en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Davis, que se disputa en Caja Mágica de Madrid, merced a los triunfos de Diego Schwartzman sobre Christian Garín por 6-2 y 6-2 y de Guido Pella sobre Nicolás Jarry por 6-4 y 6-3.



El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial, definió la serie que se juega al mejor de tres puntos, con un partido brillante, donde arrasó a Garín (33) en una hora y cuarto de juego.



Argentina, que integra el Grupo C junto a Chile y Alemania, comenzó a edificar su victoria con el éxito que había logrado previamente Guido Pella (25) sobre Nicolás Jarry (77) por 6-4 y 6-3, también en una hora y cuarto.



La serie, ya definida, se completará con el punto de dobles, para el que el capitán argentino Gastón Gaudio anunció a Leonardo Mayer y Máximo González, mientras que el conductor chileno, Nicolás Massú, colocará en cancha a Jarry y Hans Podlipnik Castillo.



El triunfo de Argentina, campeón de la Davis en 2016, lo allanó Pella y lo concretó Schwartzman, con una actuación sin fisuras que le permitió adelantarse 4-0 en el set inicial con dos quiebres, y luego 5-0 con un ace que dejó perplejo al chileno.



Entre Garín que no acertaba ningún golpe y un "Peque" sólido y concentrado, el set inicial se lo llevó el argentino por 6-2.



En el segundo parcial, Schwartzman mantuvo su nivel y el chileno fue una sombra, así el marcador se repitió y otra vez se adelantó 5-0.



El argentino, de 27 años y campeón este año en Los Cabos, México, vaciló en el momento de cerrar el partido y el marcador quedó 5-2 en su favor, pero reaccionó a tiempo y con otro quiebre lo cerró por 6-2.



"Saqué bien, mi derecha funcionó a la perfección y casi que no cometí errores, creo que jugué un partido perfecto, el mejor en Copa Davis", comentó Schwartzman ni bien finalizó su desigual cruce con Garín.



Argentina, líder del Grupo C de Copa Davis con nuevo formato, jugará mañana nuevamente desde las 7 ante Alemania, que presenta un equipo conformado por Jan-Lennard Struff (35), Philipp Kohlschreiber (79), Dominik Koepfer (94) y los doblistas Kevin Krawietz (9 en el escalafón de parejas) y Andreas Mies (11), quienes fueron campeones de Roland Garros.



"Entré con mucha confianza y perdí apenas cuatro games. El hecho de que Guido y yo hayamos ganado en sets corridos es importante para el futuro", añadió Schwartzman.



Es que en el caso de un empate contarán los partidos ganados y los sets y games, en el caso de ser necesario.



Argentina quedó bien posicionada, ya que Pella y Schwartzman ratificaron en la cancha el muy buen año que protagonizaron en el circuito.