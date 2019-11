Barcelona, con Messi, para conservar la punta y Real Madrid ante Real Sociedad

Barcelona, con Lionel Messi como titular, visita a Leganés, con la misión de seguir en la punta de la Liga de España, en uno de los partidos de la fecha 14. El encuentro se jugará a las 9, de Argentina, en el estadio Municipal de Butarque de Madrid. Ayer, Levante 2, Mallorca 1. Hoy, Betis vs. Valencia (12); Granada vs. Atlético de Madrid (14:30) y Real Madrid vs. Real Sociedad (17).