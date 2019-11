El Pincha lo espera: Mascherano se despidió de China jugando los 90' y participando de un gol

El mediocampista Javier Mascherano, que jugará la próxima temporada en Estudiantes, jugó hoy su último partido en el Hebei CFFC del fútbol chino en lo que fue derrota por 3 a 1 contra el Guangzhou Evergrande. El gol del equipo de Masche fue anotado por el argentino Ezequiel Lavezzi, quien también hizo su despedida.

El volante central que firmaría contrato por 18 o 24 meses, estuvo en cancha durante los 90 minutos y participó en el único tanto de su equipo con la ejecución de un centro desde la izquierda.

En la previa, tanto el mediocampista como Lavezzi fueron reconocidos por el club y por sus hinchas, que confeccionaron una enorme bandera que rezaba “Las leyendas nunca mueren. Nunca van a ser olvidados”.

Mascher llegará al Pincha con 53 partidos disputados en el fútbol asiático por lo que arribará con ritmo de juego y con su ya conocida experiencia.

El "Jefe" se fue del fútbol argentino en 2005, cuando pasó de River al Corinthians de Brasil, y regresará con 35 años.



Argentine football stars Ezequiel Lavezzi and Javier Mascherano confirmed to leave CSL side Hebei China Fortune FC after this season @PochoLavezzi @Mascherano pic.twitter.com/fZrUwJpdk8