El peronismo fuerza la unidad y podría quedarse con el control absoluto del Congreso

El peronismo empezó a forzar la máquina en la previa de su regreso al poder. La tesis que impulsan Alberto Fernández y Cristina Kirchner es que la situación del país y de la región está lo suficientemente complicada como para amalgamar un poder político fuerte, que pueda hacerle frente a la crisis económica y social. El reflejo de esa lectura ya tiene correlato en el Congreso, donde se registran negociaciones para unificar los bloques bajo un solo comando político.

De hecho, en el Senado se terminó de abrochar ayer –según pudo constatar EL DIA en el lugar- la unificación de las bancadas del PJ y de Unidad Ciudadana, el sello que pergeñó Cristina en 2017, en una jugada que se coronó con la designación del formoseño José Mayans al frente del bloque peronista en la Cámara alta. Se trató de un gesto de la vicepresidenta electa a los gobernadores justicialistas, que aceptaron la unificación después de dos años de funcionar en paralelo.

El rompecabezas del Senado también registró un movimiento sorpresivo por parte de Cristina: el apoyo a la santiagueña Claudia Ledesma Abdala como presidenta provisional del cuerpo. La legisladora es la mujer del gobernador Gerardo Zamora y su designación consagra una alianza entre la provincia de Buenos Aires y el norte del país –en la que también se incluye al tándem formoseño Mayans-Gildo Insfrán- que le dio los votos al peronismo para regresar al poder.

Pero más allá del reparto de cargos en función de la performance electoral, el verdadero objetivo de Cristina –en sintonía con Alberto F.- es que los bloques peronistas sean mayoritarios tanto en el Senado como en Diputados. En la Cámara alta, la bancada que será oficialista desde el 10 de diciembre contará con 41 integrantes. Además de los justicialistas y los kirchneristas, se sumarán legisladores de bloques chicos de Misiones, Chubut, Tucumán y Santiago del Estero entre otros.

El quórum necesario para sesionar es de 37 senadores, con lo cual la bancada unificada del peronismo y sus aliados tendrá el número suficiente como para arrancar los encuentros legislativos y aprobar todos los proyectos que no requieran de mayorías especiales, sin concurso opositor. “Acá comprendimos que el país está mal y que no hay espacio para cuestiones de carácter personal o de viejos rencores. No hay margen”, advirtió un senador peronista.

Esa lógica se impuso al divisionismo que planteaba el senador cordobés Carlos Caserio, quien fue elegantemente corrido de escena cuando Alberto F. le propuso integrarse al Gabinete nacional, para despejar la presidencia de la bancada peronista en la Cámara alta. Exactamente la misma estrategia se siguió en Diputados, donde Agustín Rossi cederá la titularidad del bloque en manos de Máximo Kirchner. El hijo de la ex presidenta también procura una amplia unificación.

El objetivo de Máximo sería conformar un bloque de más de 120 integrantes, de tal modo de quedarse con la primera minoría en la Cámara baja, colocar autoridades en el cuerpo y contar con más presidencias en las comisiones legislativas, sobre todo las estratégicas. Al igual que en el Senado, el peronismo reclama a los bloques más pequeños –el Frente Renovador massista entre ellos- que se sumen directamente a la bancada que pasará a comandar Máximo Kirchner.

De llegar a buen puerto, las negociaciones –de las que participa Andrés “Cuervo” Larroque, mano derecha de Máximo en La Cámpora- dejarían al peronismo al borde de conseguir el quórum propio de 129 diputados. En el Senado, en tanto, se realizará este miércoles la sesión preparatoria de designación de las nuevas autoridades del cuerpo y de bienvenida de los legisladores electos. También se aceptará la renuncia de Cristina a su representación por la provincia de Buenos Aires.

Cristina asumirá como vicepresidenta y como tal, será la titular del Senado. Desde ese rol estará al frente de la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre, cuando Mauricio Macri le traspase el mando a Alberto F. en el recinto de la Cámara de Diputados. Allí, Cristina le tomará el juramento al nuevo presidente de la Nación, según acordaron el Gobierno saliente y el entrante en una de las pocas reuniones de la transición, que abordó cuestiones protocolares y de la transmisión del acto.

El que no aparecerá en pantalla ese día será el senador tucumano José Alperovich, a quien ayer le aceptaron un pedido de licencia sin goce de haberes luego de haber sido denunciado por un supuesto abuso a una sobrina que era su secretaria. Al parecer, el peronismo no quiere que la foto empañe su regreso al poder.