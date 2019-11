Habló el dueño de la empresa del colectivo que volcó en Lezama

Cristian González Wang, uno de los socios de Silvicar SRL, titular del micro que volcó esta mañana en la Autovía 2 en el accidente en el que murieron dos niñas y por el que permanecen graves al menos 4 menores más, dijo que no pudo contactarse con el chofer pero afirmó que "no tuvo antecedentes ni choques previos" y que la unidad estaba "en perfectas condiciones".



"No tuve comunicación con los choferes, pero ellos tenían toda la documentación correspondiente, uno está internado en Chascomús y el otro demorado en la Comisaría, ese es socio mío, pero no pude tener comunicación con ellos", dijo el empresario en declaraciones a la señal TN.



Gonzalez Wang dijo que es poco probable que el conductor se haya quedado dormido en Chascomús como aseguran las primeras versiones, y comentó que el mismo nunca tuvo "reclamos", que accidentes no tiene, y que su reputación es "intachable".



Por otro lado, aseguró que el micro "había sido revisado ya 7 veces, y estaba en perfectas condiciones".



"Hay un instructivo y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CRNT) que obliga a llevar siempre los cinturones de seguridad, lo que no se es si los tenían puestos todos los niños o no", dijo el empresario tras remarcar que tenía al día la verificación técnica, y que el chofer estaba descansado ya que el día anterior al accidente tuvo su día de franco.



Por último, González Wang subrayó que se comunicaron con el municipio de Tigre, desde donde salió el micro, y se pudieron a disposición, y en esa línea, adelantó que se dirigía a Lezama en combi, junto a un grupo de padres.