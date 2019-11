El regreso sorpresa de E.T.: Elliot y su amigo extraterrestre se reencontraron tras casi 40 años

Tras 37 años, la creación de Steven Spielberg, E.T ha regresado a la Tierra para encontrarse con Elliot en una fecha muy especial. Con su amigo ya adulto y su propia familia, el icónico extraterrestre protagoniza un comercial de 4 minutos celebrado la particular fecha del Día de Acción de Gracias, La pieza es producida por Comcast, la compañía matriz de Universal Pictures.

Titulado “A Holiday Reunion” el clip cuenta con el regreso del actor de la película Henry Thomas, a quien recientemente vimos en la serie de Netflix “The Haunting Of Hill House”. Thomas retoma su papel como un ciudadano suburbano de mediana edad, que ya ha formado su propia familia. Con guiños y homenajes a la clásica cinta de ciencia ficción, el video aprovecha a promocionar los productos de la compañía.



Una versión de dos minutos del anuncio debutó durante la transmisión de la NBC del desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s. De acuerdo con Variety, continuará emitiéndose en todo el mundo desde hoy hasta el 15 de enero. “El público va a conseguir todo lo que quiere de una secuela sin los trozos sucios que podrían destruir la belleza del original y el lugar especial que ocupa en la mente y el corazón de la gente“, dijo Thomas a Deadline.

El comercial fue dirigido por Lance Acord, director de fotografía de películas como “Lost in Translation” y “Adaptation”. Aunque no se hizo con la participación directa del cineasta original Steven Spielberg, él dio su bendición al anuncio y actuó como asesor. “Mirando los guiones gráficos, pude ver exactamente por qué Steven estaba detrás“, agregó el actor, “porque la integridad de la historia no se pierde en esta nueva narración”.

E.T. estuvo durante meses en cines, recaudando $359 millones en los Estados Unidos y otros $304 millones en el camino hacia nueve nominaciones a los Oscar y cuatro victorias. Los reestrenos subsiguientes de la película han aumentado su recaudación en un total de casi 800 millones de dólares. Spielberg reflexionó sobre algunas ideas para una secuela, pero pronto resolvió que sería demasiado riesgo creativo al intentar superar a un clásico.