Las Malvinas defiende el liderazgo en Tolosa

| Publicado en Edición Impresa

Esta tarde a partir de las 16 se llevará a cabo la novena fecha del Clausura liguista de primera división. También se disputará la undécima jornada del certamen femenino. Con respecto al torneo de mayores, la reunión contempla el siguiente cuadro de partidos:

PRIMERA A: Las Malvinas vs. CC. Tolosano (528 y 140); CF. Ringuelet vs. Comunidad Rural (18 y 460); Estrella vs. Villa Lenci (8 y 169); CRIBA vs. Unidos de Olmos (2 y 611); Everton vs. San Lorenzo (7 y 629); Brandsen vs. Curuzú Cuatiá (52 y 161); CRISFA vs. Porteño (14 y 72) y ADIP vs. Alianza (10 y 485).

PRIMERA B: Tricolores vs. La Plata (4 y 94); Polideportivo Gonnet vs. Romerense (14 bis y 494); Centro Fomento vs. Villa Montoro (58 y 132); Talleres vs. For Ever (143 y 517); Peñarol vs. Asociación Iris (203 y 39); Alumni vs. Argentino (J) (70 y 148) e Independiente vs. San Martín (207 y 515).