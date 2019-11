Darín habló sobre el chiste “No nos reímos de una violación, ¿cómo alguien puede reírse de eso?”

Días atrás, se armó tremenda galleta cuando, en el marco de un programa de televisión español, Karlos Arguiñano salió al aire y contó un chiste sobre una violación. El cuento del polémico chef causó risa entre el presentador y los invitados: Chino Darín y su padre, el gran Ricardo.

Pero en las redes sociales, termómetro hirviente de todo lo que pasa en la pantalla chica, no se lo dejaron pasar y fueron muy duros no sólo contra Arguiñano sino contra los actores por reírse de un chiste que tenía como eje una violación.

“Ojalá el Chino y Ricardo Darín salgan a reconocer que reírse de una violación no está bueno. De lo contrario, estaré muy desilusionada”, le cuestionó un usuario a Ricardo vía Twitter, y él no dudó en contestarle.

“No nos reímos de una violación, de hecho nunca escuchamos en el set de TV de qué iba el maldito chiste… El ruido en el estudio y la mala comunicación por el teléfono no permitió eso. ¿Cómo alguien puede reírse de eso? Lamento la odiosa confusión, pero te juro que no fue así”, fue la explicación del protagonista de “La odisea de los giles”, que no convenció.