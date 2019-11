Maradona, ¿dona todo?: “No les voy a dejar nada”, advirtió

Gianinna había alertado sobre su estado de salud y pidió que “recen por él” pero Diego, ayer, le contestó con un contundente video en el que no sólo la contradice sino que, además, asegura que regalará su fortuna

Siempre hay un capítulo más si de la vida privada de Diego Maradona hablamos. Ayer, El Diez subió a su cuenta oficial de Instagram un video bajo el título “Más vivo que nunca...” al cual le sumó la reiteración de un reclamo: “Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío”.

Su mensaje (que a las 2 horas de haber sido posteado ya tenía 300 mil reproducciones) apuntaba a una clara destinataria: su hija Gianinna, que antes de la derrota del Lobo con su clásico rival el sábado pasado, había pedido (también por las redes sociales) que “recen” por su padre porque lo estaban “matando”.

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias”, fue el texto completo que la joven escribió y la respuesta, se demoró, pero llegó.

“No sé qué quiso decir Gianinna. Mientras uno se va poniendo viejo, se preocupan más por lo que uno deja que por lo que uno hace. Yo no les voy a dejar nada. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar”

“Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando”, es como arrancó su descargo Diego, quien confesó que le “dolió muchísimo perder con Estudiantes”.

Pese a ese traspié, el DT de Gimnasia lanzó que “no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás, que por lo que estás haciendo”.

Tras esa introdución, llegó la parte crucial del video, en la cual El Diez comunica una decisión muy importante: “Les digo a todos, no les voy a dejar nada. Todo lo que corrí en mi vida, Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe”. Y finaliza remarcando: “Estoy muy sano. Muy sano. Gracias”.

“No me estoy muriendo. Vivo plácidamente porque trabajo. Estoy muy sano”

REACCIONES

A los pocos minutos, la primera en reaccionar fue la hija mayor que tuvo con Claudia Villafañe, Dalma, que agarró su cuenta de Twitter para escribir: “Aquí las consecuencias de no exponerlo nunca”.

La que fue bastante más allá fue su ex esposa, a quien él siempre apodó “La Claudia”, que en su cuenta oficial de Instagram compartió un texto bajo el título “Nada mas para decir! Nos vemos mañana...” arrobándolo tanto a Diego como a su abogado Matías Morla y a sus propios letrados: Fernando Burlando y Elba Marcovecchio. Villafañe expresó de manera muy directa sus sensaciones tras la publicación del mensaje de su ex marido: “Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste”.

A lo que ella se refiere expresamente es al litigio que mantienen, iniciado por El Diez, que hace 3 años reclama más de 400 elementos que le pertenecen y que siguen en poder de Claudia. En agosto pasado, se realizó un allanamiento en una de las propiedades de ella y, ante la falta de respuestas, Diego también había posteado un mensaje directo a la Justicia: “¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona?”.

“INDIGNAS”

A raíz de las declaraciones de Maradona, que prometió donar todo su patrimonio (“No les voy a dejar nada”), este medio consultó con un abogado para certificar si es probable que una persona pueda excluir a sus hijos de una herencia.

El letrado hizo mención al artículo 2281 del Código Civil y Comercial, que establece las causales de “indignidad” por las cuales una persona “puede ser excluida de una sucesión, o sea, perder los derechos sucesorios”.

Gianinna y su hijo estuvieron el sábado en el Bosque. Ella le dedicó un sentido posteo a su padre

Pero, según las palabras del profesional, esto se puede ver al momento de “entablar esa acción”, que es una vez que se abre la sucesión, es decir, cuando la persona muere.

“Una persona cualquiera tiene posibilidades de donar, a quienes le plaza, una porción de lo suyo. Si Maradona decide donar en vida parte de sus bienes lo puede hacer en determinada cantidad, de esa forma está ‘desheredando’ en caso de su muerte, a quien le conviene, sus bienes”. Pero, sin embargo “no puede donar en vida todo, porque están los herederos forzosos, que son los que dice la ley”, detalló el abogado.

Lo que explicó este profesional es que a través de esta ación de “indignidad” sí podría separar a quiénes desea, pero esas personas señaladas deben caer “en uno de los incisos, o sea en una de las causas por las que pueda ser indigno”.

El problema se plantearía si Diego muere sin dejar testamento. ¿Cómo se ejerce la indignidad? “Debe ser acreditada vía judicial y la puede ejercer otro de los herederos” (otro de los hijos de Maradona). El profesional comenta que si el DT tiene un testamento (“casi seguro que sí”) en el que dice que pretende “excluir del patrimonio” a Dalma y Gianinna (pongamos de caso), los otros herederos deberán tomar ese escrito y “ejercer la acción de indignidad para que ese patrimonio se distribuya en el resto de los herederos forzosos”.

LA RESPUESTA DE CLAUDIA VILLAFAÑE

La ex esposa de Maradona tuvo una dura reacción contra el Diez. Arrobando tanto a Diego como a su abogado Matías Morla y a sus propios letrados dijo en Instagram: "Así como tenés los huevos para subir un video a tu historia de Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste".

A lo que ella se refiere, es al litigio que mantienen hace tres años desde que Maradona le reclama más de 400 elementos que le pertenecen y siguen en poder de Claudia.