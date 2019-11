“Volver a dirigir forma parte de mi vida, por eso acepté Camba”

Rubén Agüero, el flamante técnico del Rojo, habló con este diario sobre su regreso a la actividad después de pasar casi dos años sin dirigir

| Publicado en Edición Impresa

Por LEANDRO DUBA

lduba@eldia.com

Defensores de Cambaceres comienza una nueva etapa futbolística a partir de la llegada como entrenador de Rubén Agüero, un hombre de una dilatada trayectoria en el fútbol de nuestro país.

El ex jugador de Estudiantes y de la Selección argentina, asumirá hoy oficialmente sus nuevas funciones en reemplazo de Jorge Casanueva, quien decidió renunciar al cargo después de perder el domingo ante Muñíz.

Agüero, que viene de dirigir a Tiro Federal y Villa Mitre de Bahía Blanca, en el Federal A, acordó rápidamente su llegada al Rojo e inmediatamente puso manos a la obra.

“Hace casi dos años que no dirijo. Me había tomado un tiempo para disfrutar de mis nietos, Ulises y Aquiles. Pero como dirigir forma parte de mi vida, acepté el desafío de Cambaceres. Tuve la chance de irme a Perú, porque tenía una oferta concreta, pero decidí quedarme cerca de mi familia. Vivo en Ensenada, estoy cerca de Camba y ahora con la posibilidad de estar en lo mío, lo que siempre hice”, le dijo a este diario el Negro Agüero.

Más adelante agregó que “uno que mamó el fútbol desde muy chiquito jamás se aparta. Como siempre digo jamás me consideré un ex jugador, porque no me alejé nunca del fútbol. Estuve vinculado siempre a este deporte que me dio todo”.

Agüero tuvo ayer su primer contacto con los jugadores de Camba, pero hoy asumirá de manera oficial. “Tengo muy buenas referencias del grupo. Están golpeados por los resultados, pero tienen la esperanza de recobrar el protagonismo. El equipo está en zona de clasificación y ellos tenían la ilusión de ganar los dos partidos de local. Habrá que trabajar en lo anímico y buscar equilibrio en todas las líneas. Camba tiene la delantera más efectiva del torneo, y también la defensa más vulnerada. O sea que le falta equilibrio. Y es ahí donde hay que hacer hincapié para mejorar”.

Agüero, que tiene una amplia experiencia en el fútbol argentino como técnico dijo también que ”fue muy bueno el trabajo del entrenador anterior. Dejó una base de buenos jugadores. En la charla de hoy (por ayer) noté que el grupo tiene muchas ganas de pelear arriba. Y venimos para eso”.

“Me llamaron de todos lados para felicitarme por esta nueva chance de dirigir. Como dije, esto es mi vida. Tenía muchas ganas de volver, después de casi dos años de parate. Uno jamás se aparta de esto”.