Stornelli declaró que el periodista Daniel Santoro le presentó a D´Alessio

El fiscal Carlos Stornelli afirmó, en la indagatoria que le realizó el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla que conoció al falso abogado Marcelo D´Alessio, a través del periodista Daniel Santoro, del diario Clarín, quien fue el que se lo presentó.

Stornelli está sospechado de haber colaborado con las maniobras ilegales que llevaba adelante el falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por la presunta extorsión al empresario Pedro Etchebest, a quien le habría exigido en nombre de Stornelli el pago de U$S 500.000 para no ir preso en la causa de los Cuadernos.

El fiscal y el abogado intermediario fueron fotografiados y filmados en el balneario CR de Pinamar, donde concurrió el empresario rural Etchebest para acordar detalles de la maniobra ilegal.

Stornelli describió a D´Alessio como “obsecuente, hablador, charlatán y fabulador”.

“Conocí a Marcelo D’Alessio el día 5 de noviembre de 2018. Recuerdo esa fecha no por memorioso sino porque ese fue el día que concurrió a la Fiscalía a prestar su testimonio en la causa gas licuado”, afirmó el fiscal de la causa de los cuadernos.

“Me fue introducido por el periodista Daniel Santoro a quien conozco y respeto por su vasta trayectoria periodística desde hace más de un cuarto de siglo, por teléfono, pidiéndome que reciba a una persona que tenía información sobre ENARSA y cuestiones relativas al gas licuado, describiéndola al efecto como una persona de su confianza, que era su fuente, que nunca le había fallado y creo recordar que me dijo que le había hecho una entrevista en un libro”, agregó.

Recalcó el fiscal que D´Alessio “tenía muy buenos datos y que tenía alguna vinculación o creía que tenía alguna vinculación con la Embajada de EEUU y/o con alguna de sus agencias”.

“No lo recibí como agente de ninguna clase de agencia o nada que tenga que ver con ello, si bien él mencionó que trabajaba para la Embajada de EEUU o que la embajada le pagaba un sueldo. Hacía menciones equívocas y confusas acerca de diversas agencias de ese Gobierno. Reitero, que no fue ni por ese motivo ni en ese carácter que fue recibido”, aseguró.

Luego relató ante el juez Ramos Padillas las características histriónicas de D´Alessio. Al respecto dijo: “Para caracterizar un poco la personalidad que desde el inicio se avizoraba, que podríamos calificar al menos como charlatán y exagerador, a poco de ingresar a mi despacho y entablar la conversación inicial, me mostró, señalándola con el dedo, una marca circular que posee o poseía en su mejilla izquierda, diciéndome que en un “operativo”, no sé si en Afganistán o Mongolia, había recibido un balazo de grueso calibre que le había “volado” el maxilar superior izquierdo y parte de su rostro, y que eso había sido reconstruido. Levantó su labio para mostrarme la dentadura y fácilmente podía advertirse que la dentadura era la suya y no se advertía ninguna cicatriz”.