El Lobo elige presidente: la elección en Gimnasia transcurre con normalidad

La sede social de Gimnasia, en calle 4 entre 51 y 53, abrió sus puertas a las 9 de la mañana para dar lugar al acto eleccionario donde los socios elegen al presidente del club para el próximo período de tres años. Como estaba previsto, la jornada electoral, que se debate entre tres candidatos, se extenderá hasta las 19 horas.

La masa societaria albiazul puede elegir entre tres opciones: “Gimnasia Integral Positivo” , que lleva como candidato presidencial al actual Titular mens sana, Gabriel Pellegrino; “Gimnasia Grande”, cuya lista es encabezada por Mariano Cowen; y “Convergencia Gimnasista” que es liderada por Salvador Robustelli.

Y para afrontar este acto eleccionario son 12.139 los socios habilitados para sufragar aunque hasta el momento pocos habían pasado a emitir su voto: 3754 (alrededor del 30% del padrón)

El primero de los candidatos en votar fue el presidente Pellegrino, quien lo hizo en horario matutino, mientras que pasado el mediodía votó el líder de Gimnasia Grande y por último emitió su voto el candidato de Convergencia Gimnasista.

La diferencia es muy chica con respecto al número de las elecciones que hubo en 2016, donde fueron 12.322 los habilitados, y en esa oportunidad la elección se polarizó en dos candidatos (que fueron Pellegrino y Cowen) ya que el oficialismo saliente en ese momento encabezado por Daniel Onofri, decidió no presentarse pocos días antes del acto.

Vale recordar, que el acto eleccionario debió haberse llevado a cabo el 23 de noviembre pasado, pero cuando las listas de Cowen y Robustelli ya habían presentado sus listas, en busca de una unidad se decidió levantar las mismas, postergar las elecciones dos semanas y trabajar por una lista única que no sería posible.

Un dato fundamental para todos aquellos socios que tengan decidido ir a la sede albiazul a sufragar, es que para poder emitir su voto tienen que presentar, además de su carnet habilitante con cuota al día, el documento nacional de identidad, de acuerdo a una disposición que dio a conocer la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, órgano que en la jornada de hoy se encargará de fiscalizar el acto eleccionario.

Las categorías de socios que están en condiciones se votar son las siguientes: Plenos, Plenas, Vitalicios, Vitalicias y Grupo Familiar . Las condiciones para votar son estar al corriente con la tesorería, tener un mínimo de tres años de antigüedad (pagando de forma ininterrumpida) y ser mayor de 18 años. El padrón puede consultarse en: padron.gimnasia.org.ar.

Entre los socios destacados que pasaron por calle 4 a votar estuvieron el ex presidente Héctor Delmar, quien con 92 años no quiso dejar de participar del acto, Roberto "Pampa" Sosa, quien forma parte del proyecto que tiene Mariano Cowen para el área de fútbol y Sebastián "Chirola" Romero, uno de los candidatos a DT que fueron consultados tanto por Gimnasia Grande como por Convergencia Gimnasista. También votó el ex presidente Oscar Emir Venturino.

"No me interesan los cargos, quiero sumarme para ayudar al club. Me interesa Gimnasia, para mí lo es todo", dijo el Pampa, ídolo indiscutido en la lucha de los campeonatos a mediados de los '90 de la mano de Carlos Timoteo Griguol.

Por su parte, en un contacto con los medios, Chirola contó que "es la primera vez que voto, siempre tuve la ilusión de hacerlo y estoy muy feliz".