Penitenciario y Platense se miden mano a mano para definir a las mejores del año

Círculo Penitenciario, campeón del Torneo Apertura Femenino, y Platense, campeón del Clausura, se ven las caras en las Súper Final del 2019 con el Dante Demo como escenario.

Desde las 20.30, las dirigidas por Maximiliano Mérida se enfrentan a las de Patricio Valera en el último gran cruce del año para definir a las Súper Campeonas de la Asociación Platense de Básquet.

Con un nuevo título como objetivo, y en la previa al partido decisivo, Selene Torres, escolta las “Carcelarias”, y Marlene Zubillaga, base del “Tricolor”, visitaron la redacción de este matutino para comenzar a palpitar un choque que promete.

- ¿Cómo viene la preparación?

- Torres: Tenemos bajas importantes, de jugadoras que estaban acostumbradas a tener muchos minutos, lo que nos produjo un golpe bastante grande. Así que estamos readaptándonos a cumplir varios roles, pero trabajando para cerrar el año de la mejor manera posible.

- Zubillaga: Venimos bien. Estuvimos trabajando durante todo el año y también sufrimos algunos cambios con respecto a lo que fue el plantel del torneo pasado. La verdad es que las incorporaciones vinieron bárbaro. Sabemos que tenemos buenas jugadoras abajo del aro y buenas perimetrales. Nuestro juego pasa un poco por todas y eso está bueno. También queremos cerrar bien el año, así que esperemos se de.

- Es un partido y no una serie, ¿en qué les cambia?

- T: Sabemos que no podemos entrar dormidas. Es ese día y lo que podamos hacer en esos 40 minutos. Hablamos mucho sobre ese tema porque solemos tener baches durante lo partidos. Acá no se puede dar. Hay que entrar concentradas desde el primer minuto, sabiendo que tenemos un plantel relativamente corto y que cada una tiene que dejar todo en el último partido del año. Es hoy.

- Z: Lo mismo. Hay que salir con todo desde el primer momento. A diferencia de ellas, tenemos un plantel más largo, así que la idea es meterle mucha intensidad, sobre todo en defensa, que nos está saliendo bien; y correr la cancha. El juego se va a plantear en el momento, pero uno conoce al rival y tiene una idea de cómo plantear el partido.

- ¿Sienten que todavía se subestima al Básquet Femenino?

-T: Creo que en el arbitraje hay mucho para crecer. Se han dado situaciones en las que parecieron no estar a la altura de las circunstancias. Espero que hoy sí puedan estar. Nosotras vamos a tratar de hacerles las cosas más fáciles. Pero creo que, en general, se sigue subestimando al Femenino. Vamos avanzando de a poco.

Z: Sobre el arbitraje opino lo mismo: muchas veces no han estado a la altura. A veces nos dirigen como si fuésemos Premini y no un plantel de Primera. Hay mucho para crecer porque no hay equidad en muchas cuestiones con el Masculino.