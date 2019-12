El nuevo titular de la Oficina Anticorrupción se definió "de izquierda con formación marxista"

El nuevo jefe de la Oficina Anticorrupción (OA) Félix Crous se definió "de izquierda con formación marxista" y adelantó lineamientos de lo que será su gestión. Indicó que el presidente Alberto Fernández lo instruyó para que el organismo no tenga "una mirada inquisitiva" y adelantó que no perseguirá a la oposición. La OA no es un organismo más, ya que durante bajo el macrismo se convirtió en querellante en diversas investigaciones contra exfuncionarios kirchneristas.

Crous es miembro fundador de la agrupación Justicia Legítima (vinculada al kirchnerismo) y se definió como un hombre "de izquierda, con formación marxista". En relación a los referentes K dijo que simpatizó con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y que tiene "esperanzas" con la gestión de Fernández, al que votó en las últimas elecciones.

Con respecto a lo que será su gestión señaló que el Presidente "fue muy enfático que su idea no es que la Oficina Anticorrupción persiga opositores y que no tenga una mirada inquisitiva". Sostuvo que si reciben información de delitos cometidos durante el gobierno de Mauricio Macri prepararán las denuncias y las presentarán ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), "como corresponde", afirmó.