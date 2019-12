Revocan la prisión preventiva contra Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 ordenó este lunes el cese de prisión preventiva contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán. Con esta decisión, la vicepresidenta solo tiene activa una orden de prisión preventiva en la causa de los cuadernos.

El fallo emitido sostiene que "la libertad durante la sustanciación del proceso y que, por ende, la prisión preventiva tiene un carácter provisional, de excepción, cautelar e instrumental, es decir, no punitivo, y que no puede sino sustentarse en la existencia de riesgos procesales, concretamente, en el eventual entorpecimiento de la investigación o la sustracción del imputado al proceso y a las órdenes del Tribunal (contumacia)".

En línea con las modificaciones en el nuevo Código procesal penal, aclararon que “la libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley".

Por tal motivo, señalaron respecto a la prisión preventiva contra la vicepresidenta, que "por cuanto ella no se encuentra privada de su libertad, entendemos que dicha medida, no obstante, se encuentra vigente, por lo que pasados los dos años desde que fue decretado no debe seguir vigente".

Y agregaron que a Cristina no se le impuso "ninguna restricción especial a su libertad ambulatoria, dado que desde que se le decretó su procesamiento con prisión preventiva se estuvo a la espera de la efectivización del mentado desafuero, lo cierto es que la nombrada en todo este tiempo ha honrado sus compromisos procesales, pues en todo momento estuvo a derecho y dio cumplimiento puntual a sus obligaciones".

La causa por supuesto encubrimiento fue elevada a juicio oral en marzo del año pasado por el juez federal Claudio Bonadio y está originada en la denuncia del fallecido fiscal Nisman, quien acusó a la ex presidenta de haber promovido la firma del memorándum para dotar de impunidad a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.