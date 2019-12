Fantasías de las Fiestas: ¿hasta cuándo mantener la ilusión en los más chicos?

A Mora Greco (8) le pareció primero que los dichos de su amiga Clarita no eran más que una ocurrencia de ella sólo para hacerla molestar, pero con los días empezó a dudar hasta que no aguantó más y se animó a encarar a su mamá para preguntarle: “¿Es verdad que Papá Noel no existe?”. Conocer la verdad no sólo desilusionó a Mora, sino que causó en los padres un sentimiento de culpa y tristeza que aún hoy, a poco de que llegue la Nochebuena, aún les dura. Como ellos, son muchos los padres que, a esta altura del año y tras haber alimentado durante mucho tiempo la creencia de sus hijos en Papá Noel o en los Reyes Magos, no saben si esperar a que los propios chicos lo descubran por su cuenta o contarles de una vez por todas la verdad. Y la duda parece inevitable: ¿hasta cuándo se le debe sostener a los chicos la fantasía de las Fiestas?

Aunque no existe una regla de oro ni prueba científica que determine que lo mejor es tal o cual cosa, quienes trabajan con chicos suelen esgrimir varias hipótesis a la hora de sacarle el velo al tradicional mito navideño. Porque si bien muchos chicos siguen disfrutando de esa ilusión, para los adultos resulta acaso inevitable preguntarse en qué medida sostener la creencia no termina afectando su desarrollo personal. Algunos, incluso, creen que lo mejor es ir revelando la verdad poco a poco, casi como si fuera un juego y por etapas.

“Los padres tampoco deben sentir que les están mintiendo a sus hijos”, opina la psicóloga Andrea Ferreyra, para quien “muchos padres deciden decirles la verdad y aclararle a los chicos que de todos modos van a seguir sosteniendo la fantasía y la aparición de Papá Noel. Tampoco eso es demasiado conveniente, ya que de alguna manera se está subestimando la inteligencia de los nenes e impidiendo así que sean ellos mismos quienes descubran la verdad. Aunque puede resultar doloroso, los adultos tienen que entender que el fin de las fantasías es parte de la vida y, como etapa importante de ella, los chicos tienen que transitarla”.

El dilema sobre si decir o no decir fue uno de los ejes de la investigación del Laboratorio de Investigación de Niños en la Universidad de Texas, en EE.UU., donde se concluyó que si bien los beneficios de creer en Santa Claus son escasos, hay estudios que indican que tener una imaginación muy viva puede traer ventajas para el desarrollo intelectual. El trabajo, entre otras cosas, indica que los niños que llevan vidas ricas en fantasías, como tener un amigo imaginario, incorporan mejores habilidades sociales que los demás niños, sobre todo porque les proporcionan oportunidades adicionales para experimentar pensamientos y emociones.

Según los especialistas, sólo hay un estudio avalado por profesionales -a cargo de los psicólogos Carl Anderson y Norman Prentice- que sugiere que, en primer lugar, la mayoría de los niños no resultan desolados del todo al descubrir la verdad y, en segundo lugar, que cualquier malestar emocional que puedan sufrir debido a ello, es de una duración extremadamente corta. De acuerdo a este trabajo, en general los niños descubren la verdad por su cuenta a los siete años de edad y experimentan reacciones sobre todo positivas ante este descubrimiento y el aprendizaje que implica. Sin embargo, los padres se describen a sí mismos como predominantemente “tristes”, en respuestas al hallazgo realizado por sus hijos.

Para Ferreyra, las fantasías y el poder imaginativo de los chicos “no sólo es bueno sino necesario, dado que de estos sueños e ilusiones surgen muchas veces soluciones a los enigmas de la vida que estarán presentes a lo largo de su existencia adulta. Las personas necesitamos de momentos que nos permitan hacer el pasaje del ‘todo es posible’ a que existan los imposibles. Puede ser algo doloroso pero es necesario, y las fantasías de las Fiestas son una buena oportunidad para permitir que los más chicos atraviesen este pasaje de la fantasía a la realidad”.

Consultados hasta qué edad es conveniente mantener vigente la ilusión en Papá Noel o los reyes Magos, los expertos coinciden en que se debe respetar que durante la primera infancia se esté en plena creencia y que pueda haber satisfacción por la sorpresa y el regalo, porque los padres, para el niño, son seres omnipresentes y omnipotentes, y esperar a que el encuentro con la verdad se produzca un poco más tarde, sobre los 7 u 8 años, cuando el niño atraviesa ese umbral y comienza a entrar en el camino del mundo de los mayores.

¿Los pequeños pueden dar señales de que ha llegado el momento de la verdad? Para muchos, los chicos siempre dan indicios a los adultos de que están en el camino de descubrir la verdad y es fundamental acompañarlos y adaptarse al proceso y a su necesidad de saber. Algunos psicólogos, incluso, recomiendan a los padres que ayuden a sus hijos a que descubran la verdad por si mismos, permitiendo que vean “por casualidad” cuando ponen alguno de los regalos de Reyes, o escribiendo los rótulos con su propia letra en vez de disimularla.

Otra duda -o temor, en realidad- de muchos padres está relacionado con el enojo que pueden sentir los chicos al descubrir el engaño. Frente a esto, los propios especialistas recomiendan acompañarlos y darles tiempo para procesar la nueva información. Hay algunas posturas que plantean que no es correcto decirles a los chicos que Papá Noel trae los regalos, ya que no están de acuerdo con mentir a los niños y plantean que esto puede tener consecuencias como la pérdida de confianza en los padres. Hasta ahora no hay ninguna investigación seria que avale esto y que demuestre que pueda ser perjudicial para los chicos. Los niños poco a poco se irán dando cuenta de que muchos de los personajes imaginarios en los que creían no existen. Y esa verdad, o esa desilusión, no es más que una de las tantas etapas que tiene la vida.