Los demócratas dan otro paso crucial en el Congreso para el juicio político a Trump

WASHINGTON

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió ayer formalmente la redacción de cargos para someter a juicio político al mandatario Donald Trump, quien, desafiante, aseguró que saldrá airoso de la batalla.

Pelosi, líder de los demócratas que controlan la Cámara baja del Congreso, dijo en una breve y sombría declaración televisada que las acciones del presidente republicano no dejan “otra opción” que proceder a juzgarlo con miras a su destitución.

The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President....