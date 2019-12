La URBA dio a conocer su calendario del rugby 2020

Los equipos de nuestra ciudad ya tienen certeza, al menos la fecha que arrancará la actividad oficial en el 2020. Es que la Unión de Rugby de Buenos Aires dio a conocer los fixtures completos para todos los planteles superiores en todas sus categorías, pero solamente confirmó la fecha de los distintos kick off.

En el caso de su torneo máximo, el Top 12, aquí habrá dos conjuntos de nuestra ciudad jugando: San Luis y los Tilos. Los maristas debutarán el 28 de marzo a las 15:30 frente CUBA en condición de visitantes mientras que los del Barrio Obrero también viajarán, pero a Tortuguitas para chocar con Alumni. ¿El clásico? Sí, cómo no: será en la cuarta fecha en el barrio de La Cumbre con los azulgranas siendo anfitriones de un choque que no se da desde el 30/7/2016 por el ya desaparecido URBA Top 14 que terminó con victoria de San Luis por 16-6 en 21 y 522. ¿Cuánto hace que el Verde no le gana al Marista? Muchísimo: desde el 19/4/2003 por el ya también desaparecido Grupo I de la URBA que terminó con una goleada categórica de Los Tilos por 41 a 9 en un cotejo jugado en el Barrio Obrero.

Por el torneo de la Primera A La Plata que arranca con el mote de máximo candidato, debutará en Gonnet el 21 de marzo recibiendo a San Patricio. Por la Primera B, Universitario será local el mismo día frente a Manuel Belgrano mientras que Albatros cierra el tándem de equipos platenses pero en la Segunda División viajando hasta la localidad de San Pedro para chocar con el Tiro Federal de aquella ciudad.