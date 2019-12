Pedro Troglio sacó campeón a Olimpia de Honduras

Olimpia, equipo que conduce el técnico el ex DT del Lobo Pedro Troglio, superó fácil a Marathon, por 4-0, para clasificarse campeón del torneo Apertura de fútbol de Honduras, tras disputarse la última fecha del pentagonal final.



Con este resultado, Olimpia llegó a las 44 unidades en la clasificación y quedó con una ventaja de cuatro sobre Motagua, que batió a Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, por 3-0.



En el flamante campeón hubo un gol de penal convertido por el argentino Matías Garrido, ex mediocampista de Patronato de Paraná (St. 30m.).



El partido se disputó en el estadio Nacional de Tegucigalpa, Tiburcio Andino, ante casi 25.000 espectadores.



En Olimpia, que sumó su copa número 31 a nivel nacional, además de Garrido, también integran el plantel los argentinos Jonathan Ferrari (ex All Boys), Cristian Maidana (ex Banfield) y Matías Morales (ex Quilmes).