“Me enamoró el proyecto y por eso hoy estoy en Universitario”

El ex entrenador del seleccionado femenino argentino mantuvo un diálogo exclusivo con este medio donde se mostró frontal y sincero. “Me siento muy cómodo en el club”, dijo

Por ADRIÁN D'AMELIO

El sol del atardecer caía sobre extenso predio de Universitario, en Gonnet; mientras cientos de chicas y chicos pululaban con sus palos de hockey. En la cancha dos se encontraba observando el entrenamiento Agustín Corradini, el nuevo “head coach” del hockey de la “U”, con una campera gris y, curiosamente, un pantalón corto blanco de su paso como entrenador de Las Leonas.

Corradini sin problemas se prestó al mano a mano exclusivo con este medio. Se lo notó frontal y a su vez distendido a la hora de responder lo que denota que se encuentra a gusto en la “U”, cuyo trabajo se puso en marcha con el arranque del año.

- ¿Cómo llegas a la “U”?

- Las cosas en la vida ocurren por algo y se dio de una forma mágica. ¿Por qué digo que sucedió de una manera mágica? Primero y principal no tenía pensado trabajar en clubes, aunque por mi situación contractual sigo cumpliendo mi función de coordinador del club Náutico Hacoaj y a su vez estaba entrenando al seleccionado argentino, Las Leonas con el foco estaba puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cuando me desplazan como director técnico de Las Leonas (el hecho sucedió el pasado 4 de diciembre tras la participación del equipo nacional en el Mundial de Londres) empecé a analizar que sería de mi vida. Fue algo muy loco, por decirlo de alguna manera, porque cuando me echaron tenía pactado un almuerzo con Cachito Vigil, Nelly Giscafré (psicóloga del selecciona argentino de hockey) y Juan Pacheco (asistente).

Era un encuentro para charla de todo un poco de cosas de la vida. Son esas reuniones que reconfortan el alma... Y Cacho (por Vigil) me preguntó: qué iba a hacer a lo que le respondí que “no sé’; aunque estaba con ganas de entrenar varones e inclusive me llegó una oferta para ser asistente del seleccionado femenino de Bélgica, donde trabajé durante siete años.

Entonces, Cacho Vigil me dice que Marcelo Galland (presidente de Universitario) está buscando una figura de “head coach y se la había ofrecido a él, pero no podía porque tiene un proyecto en River. Entonces me comentó: “te gustaría ser a vos y la verdad que en ese momento le dije: “no sé”.

Al otro día, después de arreglar mi desvinculación de Las Leonas, estaba hablando con Marcelo. Me hablo de lo que pretendía para el hockey de Universitario. Y me enamoró el proyecto y las ganas que tiene el Mono para cambiar el club por una cuestión institucional.

- ¿Qué función cumple el “head coach”?

A mi no me gusta decir que soy coordinador general. En este caso de Universitario en ambas ramas: masculina y femenina. pero mi función en la primera etapa en la “U” será conocer a los jugadores y entrenadores y posteriormente colaborar en la parte de docencia. En tal sentido ya tuvimos una charla para encarar el año de la manera pedagógica. Me siento capaz de llevar a cabo esta tarea que estoy haciendo, pero lo que más me gusta es estar al lado de la cancha dirigiendo, porque es lo que amo.

La meta principal pasa por generar una estructura en el hockey de Universitario con una pauta, con una linea de trabajo con el fin de marcar un camino para lograr los objetivo en lo social y deportivo fijando prioridades. En concreto yo pienso que mi trabajo estará bien hecho cuando en el día de mañana el club no me necesite más. Será como decir tarea cumplida. Marcelo me habló de estar cuatro años, pero yo no se lo puedo prometer, pero lo que debemos hacer un proyecto de una década, aunque yo o quizá él no estaremos, pero el legado le debe quedar a las jugadoras y los jugadores del club.

Agustín Corradini nació hace 34 años en San Fernando, pero dejó de jugar muy joven, cuando apenas tenía 26 años (el mayor tiempo en el continente europeo: Italia, Holanda y Bélgica) para dedicarse a ser entrenador y explorar otras áreas como capacitarse en distintas especialidades: coaching empresarial, neurociencia y liderazgo, entre otras materias.

“La vida me cambió para bien por el hecho de estar en esta función. Me siento feliz. Puedo pasar mucho más tiempo con mi familia y disfrutar de hijo (Salvador, de un año y medio), porque antes por el hecho de ser entrenador de Las Leonas era un padre ausente, debido a las giras y concentraciones con el seleccionado argentino”, subrayó Corradini en el cierre de la charla con este diario.