Vive sola con dos hijos, le robaron todo y pide ayuda para rearmar la casa

Para Jimena, los robos en su casa se transformaron en una circunstancia más del barrio con la que debe convivir.

La joven estudiante de 27 años, que está en Villa Elvira desde hace nueve, estudia en la facultad Comunicación Social y divide su tiempo entre los libros y la crianza de sus dos hijos, una nena de siete y un bebé de dos meses.

“Estamos los tres solos en la casa y con esta es la cuarta vez que nos entran a robar en poco más de un año”, le explicó a EL DIA.

El inmueble en el que moran está ubicado en 13 ente 90 y 91, en medio de un terreno de grandes dimensiones. La zona, asegura, es “muy insegura y poco iluminada, por eso a la noche no hay nadie por la calle”.

El domingo último, Jimena se fue a estudiar a Estación Gómez. La pequeña quedó a cuidado de su padre, mientras que al bebé lo llevó con ella. Estuvo todo ese día fuera de su hogar, tiempo que fue utilizado por los delincuentes para saquear “lo poco que tenemos”.

La mujer se enteró del hecho cuando regresó: “Me paré con el bebé en brazos en la entrada, sobre la vereda (el terreno está rodeado por una cerca de alambre), porque al ver todo oscuro me di cuenta que habían entrado a robar”, relató.

El foco que tenía sobre la puerta de entrada estaba destruido. Dos chicas y un muchacho que pasaban por ahí la ayudaron. Él se identificó como policía y fue quien se acercó a la casilla.

Tras identificarse y esperar un tiempo, en el cual no tuvo respuesta, le pidió las llaves para entrar. Adentro era “todo un caos”.

“Rompieron el vidrio y entraron por la ventana de la pieza. Las cadenas con las que trabo la puerta tenían muescas, así que parece que primero quisieron meterse por ahí”, señaló.

Sin embargo, los vecinos “no vieron ni escucharon” nada extraño. Una vez dentro, “revolvieron cajones, placares. Se ve que estuvieron un rato”, comentó.

Consternada, llamó “cuatro veces al 911” pero “no tuve ninguna respuesta”, indicó. El botín consistió de un televisor (“que todavía estoy pagando”, aclaró), un equipo de música, ropa de sus dos hijos, pañales y hasta alimentos.

“El año pasado me robaron tres veces. Se llevaron cosas similares. Me repuse, volví a comprar las cosas y ahora pasa esto. Tengo miedo, estoy sin trabajo. Recuperar todo me va a costar un montón”, lamentó. Para ayudarla pidió que aquellos interesados se comuniquen al 15-6730738.