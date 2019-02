De City Bell a la Catedral: Jorge, el cura párroco, se despide de todos sus fieles

| Publicado en Edición Impresa

“Por más de 17 años tuve la gracia de pastorear la Comunidad Parroquial del Inmaculado Corazón de María en City Bell. Como pude expresarles en varias oportunidades a mis feligreses, el Señor me hizo muy feliz”. Con esas palabras, el Padre Jorge González comenzó su despedida de sus fieles de la zona, a quienes no volverá a ver.

Al menos desde el altar, porque el arzobispo Víctor Fernández lo designó como cura párroco del principal templo de la Región, la Catedral de calle 14.

Con melancolía tras su paso por el servicio ministerial de la parroquia de City Bell, la Capilla San Cayetano y el Centro Educativo Parroquial, el sacerdote se encuentra “a las puertas de una nueva misión en la Arquidiócesis”, y por eso quiere “llegar a cada familia y a cada vecino de este Pueblo muy querido”.

“Reciban mi gratitud por el apoyo y cercanía que me han manifestado a lo largo del tiempo compartido. Me llevo en mi corazón y en mi memoria tantos rostros y testimonios de vida; tantas historias y momentos compartidos; dolores sufridos y búsquedas inquietas…”, enumeró González, quien en sus oídos se lleva mil y un relatos de sus feligreses.

Con tanto tiempo en la localidad, era de esperar que el Padre se enamorara de City Bell: “Tampoco olvidaré fácilmente rincones, calles, árboles, sabores. ¡Me ha hecho tanto bien conocer la fuerza, generosidad y tesón de personas e instituciones preocupadas y ocupadas por el bien y las necesidades de los otros!”, expresó en otro pasaje de su emocionado texto, que compartió con EL DIA.

“Seguiré rezando para que el corazón de City Bell no se sienta satisfecho y seguro de sí mismo, que conserve siempre la solidaridad y acreciente la capacidad de acogida y calidez de la que he sido testigo”, añadió el ya designado cura párroco platense.

“Gracias por todo. Pido perdón, con toda mi alma, por el bien que he dejado de hacer como sacerdote. Si he ofendido a alguien, le pido que me perdone. Recordaré siempre este paso por City Bell… Los confío al Corazón Inmaculado de la Madre de Jesús, que allí puedan encontrar la paz”, finalizó Jorge.

MISA DESPEDIDA

Todavía faltan unas semanas para su despedida, pero la ceremonia final para los feligreses de la localidad ya tiene día y hora. Seguramente se tratará de una jornada muy emotiva.

La misa se ofrecerá el sábado 2 de marzo, a las 19, en la Parroquia Inmaculado Corazón de María, situada en calle 471 (ex 12) entre 5 y Jorge Bell.