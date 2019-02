La hija de Andrea del Boca a su papá: "¿Te acordás cuando dormías desnudo al lado mío?"

Anna Chiara realizó explosivas declaraciones contra su padre, Ricardo Biasotti

Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca, realizó explosivas declaraciones en las que hizo fuertes denuncias contra su padre, Ricardo Biasotti. En un video que el periodista Jorge Rial reprodujo en su programa "Intrusos", la joven de 18 años dio detalles aberrantes sobre supuestos abusos de su papá, a quien no ve desde hace 9 años.

"No te acordás cuando dormías desnudo al lado mío", fue una de las frases más fuertes que esgrimió Anna en el video, ante la presencia en el piso de la propia Andrea. También dijo que “hay distintos tipos de abusos. Está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida”, al tiempo que agregó que “hablo porque es mi derecho y porque se mintió mucho con cosas delicadas. El miércoles 30 de enero salió (la revista) Caras y fue muy tibia. Acá estoy en mi casa, tranquila, sola, no paseándome por todos los canales de televisión ni ensayando para el Bailando. Estoy acá, estudiando, porque después se dice que quiero prensa (en referencia a los dichos de su padre días atrás)".

Sobre Biasotti siguió diciendo: "Dice mucho de lo cobarde que sos. Hablo de mi caso porque es mío, solo mío. Se quiere sacar el foco de lo más importante, que un juez penal impidió que me vieras a pedido mío. ¡Un juez penal impidió que me vieras! ¿O no te acordás cuando dormías desnudo al lado mío? ¿Cuando dormías vos y tu novia desnudos en la misma habitación que yo? Porque vi todo. Porque ni taparte sabías, porque ni para eso servís. Cuando me sacabas el celular porque era la única manera de comunicarme con mamá. Nunca te privaste de llamarla puta. Cuando me dejabas encerrada en el auto sabiendo muy bien que no tenía la fuerza suficiente para sacarme el cinturón de seguridad. Cuando nos empujaste frente al vidrio de puerta de casa".