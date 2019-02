¡Inagotable! Palito Ortega lanza su nuevo disco "Románticos 60's'

Ramón "Palito" Ortega recupera en su nuevo disco "Románticos 60's" el repertorio de los inicios de su carrera al versionar en castellano los principales hits de Paul Anka, Dion Di Mucci, Neil Sedaka y Del Shannon, entre otros.

Con un pie en la etapa en la que recorría clubes de Capital, Gran Buenos Aires y Mendoza bajo los seudónimos de Tony Varano o Nery Nelson en la consagración con el Club del Clan, Ortega regresa con versiones actuales de gemas del pasado.

De esa manera versiona "The Wanderer", que popularizara Dion DiMucci, "Runaway" de Del Shannon", "Oh Carol" de Neil Sedaka, "Diana" y "Pon tu cabeza en mi hombro" de Paul Anka, "Stand by me" de Ben E. King.

Como agregados, Palito incluye un dueto con Leo Dan en la canción "Celia", una nueva composición "Por los Recuerdos" y su versión de "La casa del sol naciente" de Eric Burdon & The Animals, donde lo acompañan Charly Garcia, David Lebón, Pedro Aznar, Moris y Fernando Samalea y que se incluyó en la banda de sonido de la película "El Ángel" de su hijo Luis Ortega:"