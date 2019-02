VIDEO: Sigue la novela por el apagón en el Banfield- River: ahora salió a hablar Crespo

El entrenador de Banfield, Hernán Crespo, afirmó hoy que le llamó "la atención" el tratamiento que los medios de comunicación le otorgaron al corte de luz en el partido ante River, que incluyó un intercambio de palabras con su colega y ex compañero Marcelo Gallardo.

"Me llamó la atención el espacio que se le dio. No pasó nada con el tema de la luz. Con Gallardo nos conocemos y pudo haber una opinión que podíamos estar de acuerdo o no, pero le resté importancia, le quité peso; pasó algo fortuito y ya está", dijo Crespo en rueda de prensa después del entrenamiento del "Taladro".

Crespo reiteró que el referido episodio por la fecha 19na de la Superliga tapó "lo bien que jugó" su equipo con actuaciones sobresalientes de juveniles surgidos en el club. "El partido con River nos llevó a una vara muy alta.

Crespo en alusión al corte de luz en #Banfield - #River 🎙”Me dolió que se le dio menos espacio a la actuación de los chicos”. pic.twitter.com/ldFzWzki9v — Futbol Xl (@FutbolXlweb) 20 de febrero de 2019

El contexto fue enorme y ahora está en nosotros revalidar lo que hicimos con el campeón de América porque podríamos hacerlo con todos", indicó el ex goleador de River e Inter de Italia, de cara al partido del próximo viernes ante Colón de Santa Fe como visitante, por la fecha 20ma. de la Superliga.

El ex delantero del seleccionado argentino de fútbol asumió su cargo en Banfield en el arranque de 2019, en lugar de Julio Falcioni. Hasta el momento no obtuvo triunfos, con tres empates y una derrota. "El triunfo va a llegar por cómo venimos haciendo las cosas. Ganar es una obviedad y el cómo me tranquiliza, porque en el fútbol importa cómo ganar", concluyó Crespo.