"El Peque" Schwartzman abandonó el ATP de Río de Janeiro

El tenista argentino Diego Schwartzman cayó hoy ante el uruguayo Pablo Cuevas por 6-1, 4-1 y abandono, por la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro, que se disputa en canchas del Jockey Club Brasileño de la zona de Gavea.

Schwartzman, 19no. del mundo y cuarto preclasificado en el torneo carioca, poco pudo hacer ante el entrerriano naturalizado uruguayo ubicado en el 63ro lugar del ranking mundial. El "Peque" perdió tras una hora y dos minutos de juego, tras abandonar en el segundo set.

Cuevas enfrentará mañana en segunda ronda al cordobés Juan Ignacio Lóndero (69), reciente ganador del ATP 250 de Córdoba. El otro argentino en competencia, el azuleño Federico Delbonis (80), jugará también mañana en segunda ronda frente al español Albert Ramos Viñolas (93).

Lamentablemente me tuve que retirar cuando iba perdiendo contra @PabloCuevas22 en el Atp 500 de Río. Un fuerte dolor en el isquiotibial derecho no me dejo seguir, en este momento estoy yendo a realizarme estudios para saber cómo sigo las próximas semanas. Un abrazo