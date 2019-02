“Icardi perdió el control de su carrera”

| Publicado en Edición Impresa

El ex agente de Mauro Icardi, Abián Morano, le agregó un poco de nafta ayer al culebrón que sacude la carrera futbolística de Mauro Icardi, quien milita actualmente en el Inter de Italia.

Su actual representante y esposa, Wanda Nara, apareció en los últimos días llorando en un popular programa de la RAI, pero esto no conmovió a Morano que dijo: “Wanda no es representante. A Mauro le irá mejor cuando vuelva a destacarse por lo que hace en el campo y no por las insistentes llamadas de atención de su agente. Ahora lleva un sobrepeso que está condicionado su futuro”.

En los últimos meses, Icardi sonó como refuerzo en el Real Madrid y Morano, que representó a Icardi hasta finales de 2015, sobre esto comentó: “Mauro es un gran 9. Tiene gol y aporta mucho al ataque, pero su entorno y la gestión de su carrera es muy incompatible con un club y un vestuario como el Real Madrid”.

También habló acerca del final de su relación con Icardi y el empresario explicó: “Mi influencia en su carrera, incluidas la gestión de la parte económica y de marketing, eran incompatibles con el rumbo que está desarrollando actualmente su pareja”.

La crudeza con la que habló el empresario (que comenzó a trabajar con Icardi cuando el argentino tenía 13 años) respecto del delantero y de su mujer Wanda Nara, resultó llamativo: “Creo que su entorno ha perdido la visión de la realidad y Mauro, el control de su carrera”, aseguró tajante Morano.

Mientras tanto el club hace malabares para retener a Icardi y dar por cerrado el tema, pero la historia suma capítulos todos los días y ayer no fue la excepción porque su ex representante habló.